Thoralf (54) ble svimmel på vei inn i dusjen – da husket han plakaten fra T-banen

Også på sykehusene ser man behov for tettere oppfølging av pasienter etter de er skrevet ut. Det er sykehuset som har 3-måneders kontroll med pasienter etter et slag.

Dette skal du se etter: Symptomene på hjerneslag oppstår plutselig. En enkelt test kan redde liv. Mistenker du hjerneslag, kan du spørre den det gjelder om å gjøre følgende: PRATE – prøv å si en enkel sammenhengende setning. SMILE – prøv å smile, le eller vise tennene. LØFTE – prøv å løfte begge armene. Ring 113 så fort som mulig hvis personen har problemer med å gjennomføre noen av disse oppgavene. Det er viktig å komme raskt til sykehuset for å unngå skader. Hvert minutt teller. KILDE: Helsedirektoratet.

– Jeg har møtt flere pasienter som er fortvilet fordi de ikke vet hvor de skal henvende seg og hva de kan få hjelp til. Det er litt tilfeldig hvem som får oppfølging, og det har skjedd at pasient og tilbud ikke finner hverandre fordi vi ikke har noe system for det, sier overlege Guri Hagberg ved seksjon for hjerneslag ved OUS Ullevål.

Hun forteller om flere gode tilbud i kommunene som pasientene ikke alltid blir satt i kontakt med.

HVEM FÅR SLAG: Hjerneslag rammer ganske jevnt, men særlig den eldre befolkningen. Gjennomsnittpasienten er 72 år.

Tilbake i jobb

For Thoralf har det vært avgjørende med oppfølging og opptrening. Det var hjerteflimmer som førte til blodproppen, men han ble operert og er frisk i dag. Han er tilbake i jobb, men har trappet ned stillingen fordi han blir mer sliten enn før.

– Du vil aldri bli den du var, men du kan bli en mye bedre person i morgen enn du er i dag med riktig behandling, sier Bergersen.

12000 nordmenn får hjerneslag hvert år. 11000 innlegges i sykehus. Akutt dødelighet er redusert fra 8% til 7 % siste år, men om reduksjonen fortsetter skal undersøkes i de kommende år.

Norge er i verdenstoppen når det gjelder overlevelse fordi pasientene innlegges raskt og 94% behandles ved slagenheter på sykehus med trent personale.

det har vært en økning på 4% til 46% av pasientene som blir lagt inn på sykehus innen 4 timer(raskere enn Sverige og Danmark).

Innleggelse innen 4 timer er "tidsvinduet" for å få blodproppløsende behandling.

Av de som var yrkesaktive før slaget kommer 75% tilbake i jobb etter 6 måneder.

Prate-smile-løfte kampanjen har hatt effekt, flere ringer 113 ved mistanke om slagsymptomer. Det planlegges flere informasjonskampanjer. Kilde: Professor Bent Indredavik/St. Olav/ Norsk hjerneslagsregister

Datteren Tuva er takknemlig for at det har gått så bra med faren.

– Jeg tenkte aldri at det kom til å gå så bra som det har gjort. Nå tenker jeg ikke over at han har hatt det. Jeg fikk pappaen min tilbake, sier hun.

Skjerpings

Selv om flere overlever, har man fremdeles en vei å gå i oppdage symptomer og melde fra. Symptomene er gjerne problemer med å prate, smile og løfte hendene.

– Hele befolkningen må skjerpe seg med dette å identifisere symptomer på slag, sier professor Bent Indredavik.

Helseminister Bent Høie peker på at hvert minutt teller når det gjelder hjernen.

– Det er fortsatt slik at vi har mye å hente på at alle som får symptomer på slag ringer 113, slik at de raskt får hjelp, sier Høie, som tror mer kunnskap om symptomer vil redde liv.

– Hvis vi som kjenner symptomene og ringer 113 med en gang, kan vi utgjøre det som er en enorm forskjell i de aller nærmeste sitt liv, sier Høie til TV 2.

Thoralf Bergersen er svært takknemlig for at ropene hans ble hørt.

– Hadde det skjedd en halvtime senere, hadde jeg vært alene hjemme. Da vet jeg ikke om jeg hadde vært her i dag, sier Bergersen til TV 2.