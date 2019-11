Landslagssjef Lars Lagerbäck og Joshua King kom med de siste oppdateringene før fredagens kamp mot Færøyene.

Lagerbäck kunne blant annet informere om at Mohamed Elyounoussi ikke blir klar til kampen.

– Dessverre for både han og oss så har han en kjenning av en skade i foten. Så utfallet er at han kommer ikke til å spille. Han kommer til å forlate troppen i dag. Ellers er alle friske, sier landslagssjefen.

Foreløpig er det solgt 12.000 billetter til kampen. King har forståelse for de som velger å holde seg hjemme.

– Hvis det er noen som har sviktet så er det oss med de poengene vi tapte i kampene mot Sverige og Romania. Så var det jo fullsatt mot Spania. Den viktigste kampen nå blir jo egentlig Serbia i mars. Der regner jeg med det blir som det var mot Spania, sier angriperen og legger til:

– Jeg er ikke skuffet. Jeg synes at 12.000 kommer på en fredagskveld når det er så kaldt som det er, da må vi bare være takknemlig for de som stiller opp.

Han ser på kampen mot Færøyene som en trening til kampen i mars.

– Det blir en trening opp mot Serbia hvor det virkelig gjelder. Men selvfølgelig de to kampene her må vi ta seriøst. Nå får vi to ganger 90 minutter å øve på det vi skal inn mot Serbia. Det er to kvalik-kamper, men vi må se det på en litt annen måte og gå inn med at vi har hovedfokus mot Serbia og kan forbedre de tingene vi gjør de neste to kampene, sier King.

