Møtt av skrekksyn på vei til jobb: – S***n i helvete!

– Når spørreundersøkelsen viser at nesten halve befolkningen har opplevd trøbbel med disse vogntogene, bekrefter det at vi står overfor et stort problem, fastslår kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Ipsos har på vegne av forsikringsselskapet spurt 4.200 bilister om de har opplevd trøbbel med utenlandske vogntog. Fire av ti (44 prosent) bilister svarer bekreftende på dette. I Troms er tallet 54 prosent.

– Nå går vi inn i sesongen med glatt føre, som vil forsterke farene ved å møte disse vogntogene. Det er bare et tidsspørsmål, sier kommunikasjonsjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Nær døden

Johan Staff er en av de som virkelig har hatt et ubehagelig møte med et utenlandsk vogntog. For to uker siden kjørte han på E8 ved Leirbakken utenfor Tromsø på vei til jobb, da han plutselig var svært nær å få et vogntog fra Litauen midt i fronten.

Staffs dashbordkamera fanget opp den svært dramatiske hendelsen.



– Jeg tenkte at nå går det til helvete. Det skjer så utrolig fort, du har ingen forvarsel på en slik situasjon. Plutselig skjer det. På en normal dag kan livet bli snudd totalt om, sier Johan Staff til TV 2.

Du kan se videoen i vinduet øverst.



Johan mener han nærmest var så nær døden som det er mulig å komme.

– To sekunder! Hadde det vært to sekunder lenger fram, hadde jeg ikke klart å svinge til venstre. Da hadde jeg ikke sittet her. Når du ser filmen i ettertid, er det rene skrekkfilmen, mener Staff.

Videoen er sett av over 150.000 på Facebook.

– Det rare er at ingen har spurt om hvordan det gikk med de to personene i vogntoget. De kom ut av kjøretøyet, tok noen bilder og bare trakk på skuldrene når jeg fortalte hvor galt dette kunne ha gått, forteller Staff.

Se hele intervjuet med Johan Staff her:

Skal forske

Den siste risikoberegningen fra Transportøkonomisk institutt (Tøi) ble gjort i 2012. Den viste at ulykkesrisikoen var tre ganger høyere for utenlandske vogntog. Nå skal disse tallene endelig oppdateres.

– Da skal vi se på alle politirapporterte personskadeulykker for de ulike nasjonale gruppene, og se på hvor mange kilometer de har kjørt på norske veier. Da kan vi sammenligne kjørte kilometer med ulykkesinvolvering, sier seniorforsker Tor-Olav Nævestad i Tøi til TV 2.