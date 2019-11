Slik har de sikret den nye tusenlappen mot forfalskning

Noen hundre norske, falske sedler avsløres hvert år, men kvaliteten på disse er ikke god.

Internasjonalt er problemet langt større. Forfalskninger av populære valutaer som euro og dollar tilsvarer beløp for flere hundre millioner norske kroner.

Det er et kappløp mellom kriminelle og sentralbankene, verden over.

Kriminelle kjøper sikkerhetselementer

– På nettet kan man få kjøpt sikkerhetselementer til falske sedler fra andre land som ligner de originale, og som er benyttet for å kopiere en del andre lands sedler, sier direktør Leif Veggum i Norges Bank.

Overfor TV 2 bekrefter han at man så langt ikke har sett dette i forbindelse med norske sedler.

– Vi ser at land rundt oss nå har kommet med nye sedler som har et høyere sikkerhetsnivå, slik at vi frykter at dersom den norske seddelserien blir den enkleste å forfalske, så er det risiko for at man vil begynne å produsere norske sedler. Og da kan vi få et problem, forklarer Veggum.

Helt i verdenstoppen

– Hvor langt fremme er vi nå teknologisk, i forhold til andre land?

– Våre sedler er helt i toppsjiktet når det gjelder sikkerhetselementer internasjonalt, forteller Veggum.

Han forklarer at om en studerer sikkerhetselementene i den nye norske seddelserien, så vil man lett avsløre en falsk seddel dersom man står overfor en kopi av den nye tusenlappen.

I VERDENSTOPPEN: Norges Bank har kjøpt teknologi og sikkerhetselementer, som ligger helt i verdenstoppen. Direktør Leif Veggum godt fornøyd med seddelen som trykkes i Frankrike.

– Man kan få kjøpt sikkerhetselementer som brukes i den gamle norske seddelserien. Så det er viktig å gjøre endinger for å ligge i forkant, sier Veggum.

Norge har en begrenset seddelpark i forhold til land som benytter eksempelvis Euro og dollar. Det gjør at den norske kronen ikke er så attraktiv.

– Men det kan fort snu, dersom norske sedler er blant de enklere å forfalske, fastholder Veggum.

Norges Bank frykter de profesjonelle forfalskerne som ikke driver med kopimaskinkopiering fra gutterommet.

– Om de begynte å satse på norske kroner ville de produsere store volum og med god kvalitet, forklarer han

Men Norge har en fordel, stort volum er vanskeligere å få omløp i en liten økonomi som den norske.

Det er ulike internasjonale aktører som utvikler ulike sikkerhetselementer.

– Så vi kjøper spesialisert teknologi som finnes i markedet.

De første seddelseriene var det trykket, det kompliserte finurlige motivet og mønsteret som var sikkerheten fordi det var vanskelig å kopiere, men så kom kopieringsteknologien som satte fart i behovet for å øke sikkerheten.