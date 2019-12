Fra å lage relativt anonyme, nesten litt kjedelige, biler har Mazda gjort flere sentrale grep på modellene sine de siste årene.

I tillegg til et viktig designløft, har de jobbet mye for å heve kvalitetsfølelsen på modellene sine.

Akkurat det er Mazda6 er godt eksempel på. Den fikk en viktig facelift i fjor, og nå har vi prøvekjørt utgaven som for bare noen år siden var en sikker vinner. Vi snakker stasjonsvogn, firehjulsdrift og med en gjerrig dieselmotor under panseret.

Hva er nytt

På utsiden snakker vi kun mindre forandringer på Mazda6. Grillen er ny og etter vår mening penere enn før. I tillegg har bilen fått nye lykter, som bidrar til et skarpere og hakket mer aggressivt utseende.

Interiørt har det derimot skjedd større ting.

Hele dashbordet er redesignet. Vi snakker større flater, færre knapper og økt premiumfølelse, noe som skal underbygge at dette er Mazda sitt flaggskip. 8-tommers infotainmentskjerm, 360-graders kamera, head-up display og adaptiv cruisekontroll er også blant nyhetene.

Interiøret er kraftig oppgradert sammenlignet med forrige utgave. Også støydempingen er bedre.

Hva er styrker og svakheter her?

Mazda scorer høyt på design om dagen. Mazda6 stasjonsvogn ser bra ut og enda bedre blir det når du setter seg bak rattet. Her er opplevd kvalitet overraskende bra, og på flere områder på høyden med de tyske premiummerkene.

Også infotainment-systemet har vi sansen for, selv om det merkes at bilen ikke har den nyeste utgaven som i Mazda3. Uansett, menyhjulet er ivaretatt. Det sikrer enkel betjening og at fokuset ligger på veien, ikke på en knotete touchskjerm.

Mazda6 er en stor og romslig familiebil. Bagasjerommet rommer 522 liter.

På veien oppleves Mazda6 komfortabel, med god støydemping og myk fjæringskomfort. Dette sammen med et pent interiørdesign, og vakker lyd fra Bose, gjør den til en super langtursbil. Trivselsfaktoren er høy.

Godt er det også å kjenne på momentet fra dieselmotoren på 2,2 liter. Den leverer 184 hk og 445 Nm. Kraftpakken spiller godt på lag med automatkassen på seks trinn. Sammenlignet med Mazda sin 2,5 liters bensinmotor og 194 hk, er opplevelsen med diesel under panseret langt mer positiv. Bilen er mer kjørbar, du har mer kraftoverskudd og forbruket er nesten halvert.

Svakheter? Prisen tatt i betraktning, møter du ikke på noen store skuffelser i Mazda6. Noen vil kanskje mene eksteriøret er en smule tamt, og at bilen mangler den lille wow-faktoren. Infotainmentskjermen og dens labre oppløsning trekker ned. Særlig når vi vet hvor bra det har blitt i nye Mazda3 og CX-30.

19 toms lettmetallfelger, mørktonede ruter bak B-stolpen og haifinneantenne er blant annet standard når du velger Optimum-utstyrsnivå.

Hva koster den?

Mazda6 starter på rundt 411.000 kroner, med Vision og laveste utstyrsnivå. Vi kjører Optimum, som inkluderer en rekke utstyr som 360° parkeringskamera, Bose lydanlegg, 19 toms felger, ventilerte forseter og mye mer.

Med største dieselalternativ og firehjulstrekk lander vi på 533.100 kroner, noe vi mener er mye bil for pengene. Se egen faktaboks med utstyr nederst i saken.

Hvem er konkurrentene?

Opel Insignia, Peugeot 508, Ford Mondeo og naturligvis VW Passat er opplagte konkurrenter.

Spesielt sammenlignet med sistnevnte, syns vi Mazda6 er en mer spennende bil, både i form av design og ikke minst det at bilen faktisk lukter litt på premiumfølelsen.

Ny grill og LED-lys avslører at dette er en faceliftet Mazda6.

Vil naboen bil imponert?

Mazda6 er nok ikke bilen folk stopper opp for å ta bilde av. Men vi tror faktisk naboen kan bli smått imponert når du forteller alt utstyr du får til prisen…

Broom mener:

Som vi allerede har nevnt i testen av Mazda6 sedan, mener vi flere bør få øynene opp for denne modellen. Sammenlignet med flere av konkurrentene, fremstår Mazda6 mer spennende å se på, samtidig som interiørkvaliteten og komforten på veien, er helt i toppsjiktet i denne klassen.

Nei, det er ikke helt på Audi, BMW og Mercedes-nivå, naturligvis. Men så koster de også betydelig mer enn nesten-premiumbilen fra Japan.

Dette mener eierne:

Akkurat nå ligger det 60 vurderinger av Mazda6 i Brooms bilguide. I snitt gir eierne 8,1/10 mulige poeng. Kjører du Mazda6 – fortell oss om dine erfaringer her:

Ventilerte seter, varme i ratt og head up-display gir en liten dose ekstra luksus.

Visste du at?

- Mazda satser fullt på utvikling av nye dieselmotorer. En ny dieselmotor skal lanseres neste år.

- Mazda 6 heter Atenza i Kina og Japan

- Mazda6 leveres i tre utstyrsnivåer: Vision, Optimum og Optimum Signature.

Mazda6 stasjonsvogn AWD Motor: 2,2-liter diesel Effekt: 184 hk / 445 Nm 0-100 km/t: 9,7 sek Toppfart: 212 km/t Forbruk: 0,54 liter/mil Lengde/bredde/høyde: 4,80 - 1,84 - 1,48 meter Vekt: 1.635 kg Bagasjerom: 522/1648 liter Pris testbil: 533.100 kroner

