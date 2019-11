– Det begynte da jeg flyttet til Østerrike som 16-åring. Da jeg kom hjem igjen, ville jeg bare ut og reise på nytt. Jeg var bitt av basillen, forteller Jørn Bjørn Augestad (30) til God morgen Norge.

Etter det har Augestad besøkt absolutt alle land i hele verden. Selv de fattigste og mest krigsherjede landene har han vært innom, og det før han fylte 30 år. Hvert eneste land har sin sjarm, ifølge han selv.

– Vi trenger et mer variert og større bilde enn det vi har i dag. Jeg har reist rundt i verdens mest dødelige byer. Også her sitter folk på kafèer og lever vanlige liv. Det er viktig å se de gode tingene. Det er mye optimisme og utvikling, og ikke bare elendighet, forteller Augestad som har skrevet boka «Reis - verden er ikke så farlig som du tror».

Lever som de lokale

Likevel presiserer Augestad at det er viktig å ta visse forholdsregler når man reiser utradisjonelt. Et av hans beste tips er å legge igjen den fine klokka og den dyre designerveska hjemme.

I AFGHANISTAN: Augestad føler at han framstår mindre som en turist hvis han bor hos de lokale. Foto: privat.

– Jeg bor hos de lokale og jeg kler meg slik de lokale gjør. Da jeg var i Afghanistan sa jeg at jeg var fra Norwegistan, som de kanskje trodde var «borti høgget». Det gjorde det litt tryggere, forteller han.

Redaktør i Magasinet Reiselyst, Torild Moland, har reist mye, men har til gode å reise til de mest urolige landene. Hun er enig i at vi generelt er for skeptiske når vi er ute og reiser, og at nordmenn er spesielt redde.

– Jeg er helt enig i at verden er mindre farlig enn man tror. Vi nordmenn er engstelige. Hvis det er terror et sted, slutter vi å reise dit. Og det tar ekstra lang tid for nordmenn å komme tilbake. Både svenskene og britene er for eksempel tilbake i Egypt. Det er fortsatt et reisemål vi her hjemme unngår.

Ifølge Moland bør man ikke glemme at de aller fleste mennesker i bunn og grunn er like.

– Uansett hvor du reiser, så er vi alle opptatt av kjærlighet, barn, familie, jobb og mat, sier hun.

Nesten bare positivt

Etter å ha besøk alle verdens land, sitter Augestad igjen med mange gode minner. Noen av minnene kunne han likevel vært foruten.

MADAGASKAR: Jørn Bjørn Augestad har fått venner over hele verden etter flere år på reise. Foto: privat.

– Jeg har har blitt ranet, knivstukket, og jeg har sittet i fengsel. Èn gang våknet jeg av at en kjempestor flodhest stod rett utenfor teltet mitt, og for tre uker siden lå jeg på sykehus med malaria. Men 99.9 prosent av alle opplevelsene mine er positive.

Av alle de gode minnene, er det noen steder som stikker seg ut som favoritter og som han mer enn gjerne besøker flere ganger.

– Madagaskar er et røft land, men du får mye ut av det hvis du reiser dit. Det samme gjelder Pakistan. Og São Tomé ligger på Vestkysten av Afrika. De har verdens beste kakao og naturen ser ut som Jurassic Park!

