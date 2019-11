Avslører heftige krangler med idrettstoppene: – Fjørtoft ble dyttet bort og skjelt ut

Fjørtoft sier til TV 2 at episoden i Seoul ikke var like sjokkerende for ham som den kanskje er for utenforstående.

– Jeg ble ikke overrasket (over at det skjedde, journ. anm), men jeg ble overrasket over at de gjorde det på den «scenen». Det var jo foran hele verdenspressen. Jeg fikk beskjed om å komme meg bort, for dette var et møte. De definerte det som et møte bare fordi hun skulle signere et dokument hun aldri hadde sett. Vi kan ikke ha den typen prosesser, sier Fjørtoft, og fortsetter:

– Jeg hadde vært med en stund og sett hvilke metoder de brukte for å overrumple møter og holde unna dokumenter, men denne episoden er i boken fordi det var en konkret episode som flere så.

NRK har omtalt samme hendelse, og i et svar til NRK avfeier Reedie kritikken.

– Gjennom å være i denne komiteen kunne hun stille spørsmål og bidra med å sette retningslinjene. Det er bare synd hun kun møtte opp i disse møtene ved noen få anledninger. Alle avgjørelser i komiteen ble enstemmig vedtatt. Alle medlemmene var alltid til stede, bortsett fra Helleland som valgte ikke å komme i mange av disse møtene, skriver Reedie til NRK.

– Han sluttet å titulere meg som visepresident. Han sa bare Linda

Helleland forteller om en utbredt bruk av hersketeknikker i WADA-styret, der spørsmål og innsigelser ved flere anledninger skal ha blitt møtt med hånlig latter og sukking.

Forholdet til president Reedie gikk også fra vondt til verre.

«Jeg hadde lest og hørt om hvodan norske kvinner ble møtt og behandlet i politikken i 1970-årene, hvordan de ble latterliggjort og skremt av menn som ville beholde maktposisjonene for seg selv. Slik var det i WADA nå. Etter hvert prellet hersketeknikkene av på meg. Men jeg skjønte at Reedie og jeg hadde et samarbeidsproblem. Det kunne bli tunge styremøter fremover. Han hadde sluttet å titulere meg som visepresident i møtene. Han sa bare Linda. Og det var neppe fordi han så på meg som en god venn», står det i boken.

– Jeg stolte ikke på Thomas Bach

En annen som får hard medfart i boken er IOC-president Thomas Bach.

Etter en hendelse under Lahti-VM i 2017 forteller hun rett ut at hun ikke stoler på den mektige tyskeren.

«En av medarbeiderne hans kom bort og hvisket meg i øret at Bach ønsket å ha et privat møte med meg i løpet av dagen. Han nevnte ikke hva det gjaldt. Jeg svarte at jeg var i Lahti som kulturminister og for å heie på norske utøvere. Det passet ikke å møte IOC-presidenten. Bachs medarbeider ble overrasket. Han trodde først at jeg ikke mente det. Ingen pleide å avvise møter med IOC-presidenten. Men jeg kjente godt til IOCs metoder, og jeg stolte ikke på Thomas Bach. Jeg hadde ikke noe imot å treffe ham, men jeg ønsket ikke å møte ham alene og kanskje få referert noe jeg skulle ha sagt, uten at det var andre til stede for å bekrefte det jeg sa. Bach ville neppe møte meg for kaffeslabberas. Han kunne finne på å ta opp viktige saker, slik som Russland-saken, og da ville jeg være forberedt».

Videre kan man lese at Kristin Kloster Aasen, visepresident i Norges idrettsforbund (NIF) og senere IOC-medlem, argumenterte for at Helleland burde møte Bach, men møtet ble ikke noe av.

«Avvisningen min ble dårlig mottatt og utførlig diskutert da idrettstoppene samlet seg til middag. Jeg fikk vite at Thomas Bach aldri hadde opplevd noe lignende».