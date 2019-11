Den australske modellen Erin Langmaid (23) forteller til 7News at hun ikke hadde opplevd noen graviditetssymptomer.

Da hun nylig skulle på toalettet, fødte hun plutselig ei jente på 3,5 kilo.

Det hele var over på ti minutter.

Erin forteller at hun ikke hadde noen mistanke om at hun var gravid. Magen hadde ikke vokst, og hun hadde ikke lagt særlig på seg.

– Det var ikke synlig. Jeg passet inn i alt. Det var ganske bisart, sier hun.

Jenta har fått navnet Isla, og barnets far er Erins kjæreste Dan Carty.

«Vent litt, det er to?»

Erin forteller at hun følte seg litt uvel den dagen hun fødte babyen, men at hun ikke skjønte hva som var på gang.

– Jeg hørte et høyt rop, og jeg løp inn på badet, åpnet døra, og jeg var bekymret for henne, sier Dan Carty.

– Da så jeg den lille, og tenkte: «Vent litt, det er to?».

Babyen var livløs, og Dan ringte det australske nødnummeret.

– Hvor mange uker på vei var hun? Vi visste ikke at hun var gravid, sa en svært stresset Dan til operatøren.

Takket være instrukser fra operatøren, fikk han liv i den nyfødte babyen, og jenta er nå sunn og frisk.

Erin forteller at hun i etterkant er blitt fortalt at hun var 37 uker på vei da jenta ble født.

– Du bare tilpasser deg, og dette er livet vårt nå. Vi ville ikke endret det, sier Erin.

Slik er det mulig å ikke vite at man er gravid

Mandag kunne TV 2s Åsted Norge avsløre at de hadde løst et 29 år gammelt mysterium, da de klarte å spore opp moren til Ingrid, den nyfødte jenta som ble lagt i en container.

Gjennom sin advokat har den biologiske moren forklart at hun ikke ante at hun var gravid da hun plutselig fødte på et toalett i Stavangergata 46 på Bjølsen i Oslo.

Å føde uten å vite at man er gravid er svært sjeldent, men skjer trolig hvert år i Norge. Mange norske kvinner oppdager graviditeten sent, og noen ytterst få føder uten å ha visst at de har vært gravide i det hele tatt.

Leder i Den norske jordmorforening, Kari Aarø, har sagt til TV 2 at disse kvinnene ikke har de synlige tegnene til graviditet.

– Noen kjenner ikke på de typiske symptomene, mens andre forveksler symptomer som kvalme med omgangssyke, sa hun.

Får sjokk

Aarø har fortalt at kvinnene i de fleste av disse tilfellene kommer inn på legevakten med magesmerter, men en sjelden gang også føder hjemme – helt overraskende.

Det er ulike grupper som opplever å føde uten å vite om graviditeten.

– For eksempel de som er veldig unge, og som ikke tenker at det er aktuelt. Også de som har en grunn til å fortrenge det, sier eksperten.

– Vi har også eksempler på at flergangsfødende opplever dette.

Fødselslege ved Ullevål sykehus, Thorbjørn Brook Stenn, sier at det å føde uten å vite at man har vært gravid, skjer sjelden. Det føres ikke statistikk på dette i Norge.

– I løpet av min 16 år lange karriere har jeg opplevd dette tre ganger, sier han.