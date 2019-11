– Jo styggere, jo bedre!

En ny juletrend er i ferd med å ta av her i landet. I ukene før jul er det flere og flere som mener at julegenseren må på, for å få skikkelig julestemning.

Moteekspert Marianne Jemtegård forteller at det har skjedd en eksplosjon de siste årene. Julegenserne har nå blitt skikkelig trendy, og alle jakter den perfekte genseren.

– Julegenseren skal være veldig glorete. Den skal ha masse farger, gjerne lys, lyd og bjeller. Også skal den være humoristisk og se litt teit ut. Jo dummere, dess bedre, sier Jemtegård.

Ugly Christmas sweater

Ikke overraskende er det 80-tallet som får skylden for «Ugly Christmas sweater»-trenden. Mest sannsynlig ble genseren designet for å være moteriktig, men på 80-tallet var det mye mote som hadde sitt utspring i dårlig smak.

Videre ble julegenseren brukt i mange amerikanske komiserier, og Bill Cosby gjorde genseren ekstra populær,

I Canada ble den første «Ugly Christmas sweater»-festen arrangert i 2002. Siden har festen utviklet seg til en årlig veldedighet fest hvor det samles inn penger til barn med livstruende sykdommer.

Dresskoden for å delta er selvfølgelig en stygg julegenser. Grunnleggerne av festen, Chris Boyd og Jordan Birch, har til og med fått registrert «ugly Christmas sweater» og «ugly Christmas sweater party» som sitt beskyttede varemerke.

I Norge startet trenden så smått med filmen Bridget Jones Diary, men de siste fire årene har det eksplodert med julegensere, og toppen er trolig ikke nådd.

MANGE Å VELGE I: Julegensere på rekke og rad.. Foto: Ingvild Gjerdsjø/TV 2

Tomme lagre før jul

De siste årene har alle de store kleskjedene kastet seg på julegensertrenden. Etterspørselen er stor og mange butikker har tidligere år gått tomme for gensere lenge før jul.

Det er de kommersielle kreftene som styrer mange av de nye tradisjonene vi har adoptert fra USA. Halloween, Singel day, Black Friday og nå altså ugly christmas sweater.

Om du ikke vil bruke penger på et plagg som strengt tatt kun er for moro og kun brukes et par uker i året, foreslår Jemtegård at du lager en selv.

– Det siste vi trenger er kanskje flere gensere laget i Kina, derfor kan du jo lage en selv? Finn en gammel genser, klipp ut litt stoff, lim på glitter, julekuler og dorullnisser, og du har den kuleste julegenseren.

Det kjedeligste er jo å komme på en julefest hvor mange har helt lik genser.

– Det er viktig å finne den genseren som ikke alle andre har. Det aller morsomste man kan gjøre, er å gå opp på loftet til din kjære onkel eller bestemor, og finne noen gamle skatter der. Da blir du garantert festens midtpunkt, sier Jemtegård.