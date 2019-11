For en uke siden ble Bjarte Myrhol akuttinnlagt med hull i tarmen. Torsdag møtte landslagskapteinen pressen for å gi siste oppdatering på helsesituasjonen og for å avkrefte spekulasjonene som har vært den siste uken.

– Det er ikke noe dramatikk i det som skjer her nå. Jeg hørte ryktene begynte å svirre om at jeg skulle stoppe på landslaget og sånne ting. Det skal jeg ikke, understreker Myrhol.

– Men jeg har hatt en litt vanskelig høst, eller helt fra siste ferieuken i sommer så har jeg hatt en tarm som har skapt litt problemer. Så jeg har faktisk vært på sykehuset tre ganger og hatt utallige undersøkelser, forklarer landslagskapteinen.

Han forteller at han fortsatt har smerter, men føler seg bedre enn på lenge.

– Vi trenger ikke å gå inn på detaljer, men det er noen ting som gjør litt vondt, og så er det fortsatt litt vondt etter operasjonen, sier Myrhol til TV 2.

I 2011 ble Myrhol operert for kreft. Han hadde aldri tanker som relaterte til det.

– Egentlig ikke, fordi de utelukket det veldig tidlig og sa at sjansen var liten. Men da jeg fikk sett igjennom tarmen, så var det deilig å få påvist at det ikke var det, innrømmer 37-åringen.

Har skjult sykdommen siden juli

Det var lenge meningen å holde sykdommen skjult for offentligheten.

– Jeg har klart veldig fint å skjule det for dere. Fordi jeg ikke ønsket akkurat det som skjer her nå. Men når det nå skjedde midt i sesongen så ble vi nødt til å gå ut med det. Ellers tror jeg at jeg hadde prøvd å holde det for meg selv da og.

Han forteller at han har divertikler, altså utposninger på tarmen som har blitt betente og gått hull på to ganger i løpet av høsten.

– Så jeg har hatt en drittsesong. Jeg har spilt min dårligste sesong siden jeg startet å spille håndball, omtrent. Så det har vært både fysisk tøft, men også mentalt tøft å ikke kunne bidra på den måten man ønsker, sier Myrhol.

Han beskriver dagen da han måtte akuttinnlegges.

– Sist onsdag så satt jeg sånn som nå og drakk en kopp kaffe. Så gikk det fem minutter så ringte vi etter sykebil. Så da var det veldig, veldig akutt. Da kom ikke sykebilen, men madammen kjørte. Det gikk fint, jeg fikk kastet meg inn i baksetet, kom meg på sykehuset hvor jeg ble operert sist onsdag.

På sykehuset kunne de ikke gjennomføre den store operasjonen, fjerne en del av tarmen, på grunn av betennelsen der. Dermed venter enda en operasjon for Myrhol når betennelsen er borte. Planen er å operere i februar.