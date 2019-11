Sent onsdag kveld fant brannvesenet en død mann i en utbrent skog nordøst i delstaten. Han er den fjerde som så langt har mistet livet i brannene.

Brannvesenet tror mannen er en 58 år gammel mann som bodde i området. Han har vært savnet siden fredag.

Torsdag morgen brant fremdeles rundt 60 skogbranner i delstaten New South Wales. 27 av dem er fremdeles ikke under kontroll, ifølge det lokale brannvesenet. Over 1000 brannfolk arbeider med å få brannene under kontroll.

Minst 150 hus er totalskadd, ifølge brannvesenet.

Gjennom helgen og i starten av neste uke er det ventet å bli enda varmere i området. Vinden er også ventet å øke i styrke.

