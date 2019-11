Amalie (18) hadde ikke råd til å betale russeavgift – føler seg latterliggjort av medelever

Amalie Lund (18) ga tydelig beskjed om at hun ikke hadde råd til å betale russekontingenten innen tidsfristen.

Lund sier at hennes beskjed førte til at hun ble latterliggjort av medruss og russestyret.

18-åringen ble blokkert fra russens Facebook-gruppe og ble bedt om å ikke lage et problem som ikke var der.

– Opplevelsene mine viser hvorfor folk ikke tør å si ifra om fattigdom. Det er ikke sosialt akseptabelt å ha dårlig råd, forteller hun.

Det var Halden Arbeiderblad som først omtalte saken.

– Noe mange sliter med

Lund bor i en hybelleilighet i Halden og får stipend fra Lånekassen en gang i måneden.

Hun er åpen om at det ikke alltid er lett å få det til å gå rundt økonomisk.

– Dette er helt klart at dette er et tabu tema å snakke om. Jeg står gjerne frem som et eksempel på noe mange sliter med, sier Lund.

I en Facebook-gruppe for skolens avgangselever ble det delt et innlegg om en innbetaling på 400 kroner. Den skulle betales innen 1. desember og skal dekke sosiale arrangementer i regi av skolens russestyret.

For hver dag man betalte etter 1. desember ville summen øke med 100 kroner.

– Jeg visste at jeg ikke hadde råd og skrev en kommentar på innlegget om at russestyret måtte tilrettelegge bedre for dem som ikke rakk fristen. Da ble kommentaren min slettet og jeg ble utestengt fra å publisere mer i gruppa. Jeg fikk beskjed om å ta diskusjonen privat, forteller hun.

«Har man ikke råd, så har man ikke råd»

Lund tror det finnes mange i samme situasjon som henne og mener derfor det er leit at kommentarene hennes ble fjernet.

SPLEIS: Medruss opprettet en Sleis for å samle inn penger til Amalie uten at hun visste det.

– Jeg kontaktet russepresidenten som ikke var klar over situasjonen. Han stilte seg uforstående til problemet siden han ikke hadde hørt om noen som slet økonomisk, forteller hun.

Under samtalen ble det ifølge Lund uttalt ting som «har man ikke råd, så har man ikke råd» og at hun «ikke skulle lage et problem som ikke var der». I russestyrets private Facebook-gruppe skal det også ha blitt nevnt at hun burde ta opp et forbrukslån.

Det ble også opprettet en såkalt Spleis for å samle inn penger til Lund. Hun ble aldri informert om dette og Spleisen ble delt bak hennes rygg. Amalie opplevde innsamlingen som en latterliggjøring av hennes kommentar.

– Russetiden bør ikke handle om penger. Når jeg blir bedt om å ta opp forbrukslån har ting gått feil vei. Russetiden skal feire at skolegangen er avsluttet og bør være for alle, sier Lund.