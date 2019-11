De siste dagene har Facebook-posten til Lars Zachariassen skapt stort engasjement.

I skrivende stund har fem tusen nordmenn delt innlegget, nærmere 500 har kommentert og over 12.000 personer gitt ham et likerklikk.

Overveldende respons

Det er ett år siden Zachariassen skrev Facebook-innlegget, men plutselig fikk statusen vind i seilene.

– De siste 3-4 dagene har innlegget virkelig våknet til liv igjen... Helt av seg selv. Det skyldes nok at det er ganske nøyaktig et år siden det først ble postet, og dermed trekker Facebook innlegget frem igjen.

I Facebook-innlegget raser han mot en syklist som plutselig dukket opp da han kjørte bil:

«Jeg driter faktisk i hvordan jakken din ser ut (...) eller om lua kostet 1300 kroner og er siste mote i Paris! Det eneste plagget som har IT-faktor er refleksvesten... Refleks er tøft! Det redder ditt liv og slipper å gjøre meg til en drapsmann. Punktum!»

Til TV 2 forklarer 32-åringen at han skrev Facebook-statusen med stor uro i kroppen.

– Jeg ble redd, skremt og oppskaket. Jeg hadde hjertet i halsen og følte meg uvel i hele kroppen. Det gikk flere timer før spenningsnivået i kroppen normaliserte seg. Samtidig har det vært lærerikt. Det har også skapt mange viktige og gode diskusjoner.

Zachariassen, som jobber som foredragsholder med fagfelt innen fysisk og psykisk folkehelse, mener samspillet mellom syklister og bilister må bli bedre.

– Jeg sykler og løper mye i mørket selv, alltid med lys og refleks. Ansvaret vil alltid være delt. De myke trafikantene må gjøre sitt ytterste for å bli sett med alle hjelpemidler tilgjengelig, mens trafikanter må tilpasse fart og risiko etter forholdene. Det er samspillet som blir avgjørende for begge parters opplevelse og den totale statistikken for trafikkulykker og trafikkdrepte.

Nylig postet Statens vegvesen en statistikk som støtter Zachariassens påstand.

I november ble det nemlig klart at antall trafikkdrepte, fra januar til oktober, er langt høyere i år enn tidligere. Totalt har 13 mennesker mistet livet i denne perioden.

FLERE DØDSFALL: I 208 hadde ni personer mistet livet i denne perioden. I år er tallet 13. Foto: Statens vegvesen

Personlig tema

På bildet som følger med den ovennevnte Facebook-posten, ser man kompisen til Zachariassen i bakgrunnen.

Han er en av grunnene til at foredragsholderen er så opptatt av trafikksikkerhet. Vennen ble nemlig påkjørt, og sliter fortsatt med senskader av ulykken.

– Det er viktig å nevne at dette trafikkuhellet ikke skyldtes at han var lite synlig, kun den andre partens uoppmerksomhet. Opplevelsen av at jeg holdt på å kjørte på noen ble likevel forsterket da en god venn endte opp på sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke.