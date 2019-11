Årets beste julekalendere til både store og små

Den er en soleklar favoritt hos damene som begge gir den terningkast seks, mens Vareide gir kalenderen terningkast fem.

– Det er kanskje ikke den jeg personlig hadde valgt, men med panelet kan jeg si meg enig i at den er best. Men det skulle vært noen sokker eller litt popkorn i den, forteller Vareide med et smil.

Delt seier

Barna tester julekalenderne Playmobile Horse Farm, Lego City, L.O.L Surprise og Vitenwahl. Kalenderen fra Playmobile kommer med forskjellige figurer som skal bygges hver dag og til slutt skal det bli en hestegård.

Barna gleder seg veldig til å åpne alle kalenderne. Foto: Martin Habbestad

– Bruksanvisningen er egentlig ikke så veldig bra. Den er litt vanskelig å forstå, forteller Emma.

Playmobile Horse Farm havner sist med terningkast fire. De likte innholdet, men det var ikke så lett å bygge de ulike delene. Lego City er også en kalender som inneholder ulike deler som skal bygges.

– Den har mange morsomme figurer, forteller Matilde.

Barna er enige om at den var lettere å forstå enn kalenderen fra Playmobile, og dermed havner den på andreplass med terningkast fem. Det blir nemlig delt seier på kalenderne fra Vitenwahl og L.O.L Surprise.

Julekalenderen fra Vitenwahl inneholder 24 vitenskapelige ting, og det finnes Youtube-videoer som forklarer alle eksperimentene. Det er alt fra astronaut-iskrem til en kjempeballong.

Foto: Martin Habbestad

– Jeg kan ikke tro at astronauter spiser sånt! Hvis det er godteri for dem, så tror ikke jeg at jeg vil dra til månen, utbryter Matilde.

Barna likte variasjonen i Vitenwahl.

Kalenderen fra L.O.L Surprise kommer med en dukke og mye forskjellig tilbehør til den. Testpanelet likte at det var veldig mange plagg og at mye hørte sammen.

Julekalendere til barn:

Det blir delt seier på Vitenwahl og L.O.L Surprise

Julekalendere til voksne: