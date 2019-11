I juli døde de ett år gamle tvillingene Luna og Phoenix av heteslag etter at deres far Juan Rodriquez (39) glemte dem igjen i den glovarme bilen sin.

Han var helt sikker på at han hadde levert dem i barnehagen før han dro på jobb som sosialarbeider ved James J Peters VA Medical Centre i New York.

I stedet ble ettåringene sittende fastspent i bilstolene sine i åtte timer, og eksperter har estimert temperaturen i bilen til å ha vært 42 grader.

Torsdag snakker Juans kone Marissa Rodriquez ut i «Dr. Phil».

I programmet forteller hun at hun står ved ektemannens side, og at hun står frem for å advare andre foreldre.

STOLT MAMMA: Marissa holder Luna og Phoenix kort tid før de døde. Foto: Privat

– Jeg har tatt med meg skoene deres over alt i snart tre måneder, sier hun til programleder Phil McGraw (69).

Hun sier at dagen tvillingene døde, 26. juli, var det hun som kledde på dem.

– Det var den siste gangen jeg så dem med de skoene på, sier hun.

– Det gjør han vanligvis ikke

Hun forteller om hva som skjedde den skjebnesvangre dagen.

– Ektemannen min ringte meg. Jeg jobbet. Han ringte første gang rundt 16. Han sa: «Da er det din tur til å hente barna», forteller Marissa Rodriquez.

Videre forteller hun at de la på, og at hun pratet i telefonen sammen med en kunde. Da ringte ektemannen nok en gang.

ÅSTEDET: Politiet undersøker åstedet hvor tvillingbabyene døde i The Bronx i New York. Foto: AP

– Han ringte meg tilbake igjen, og jeg bare ignorerte det fordi jeg var på jobb. Jeg så at han hadde lagt igjen en beskjed på telefonsvareren. Det gjør han vanligvis ikke. Han ringte igjen, sier hun.

Da svarte hun.

– Jeg hørte at han sa at de var borte, sier hun.

HAR TILGITT: Marissa Rodriguez forteller «Dr. Phil» at hun står ved ektemannens side. Foto: CBS

«Jeg har drept babyene mine!»

I avhør har Juan Rodriguez fortalt at han etter endt arbeidstid satte seg inn i den glovarme bilen etter å ha pratet med kona for å avtale hentingen av barna.

Han tok en titt i sladrespeilet, og skjønte ikke først hvorfor barnas bilstoler var der. De pleide han vanligvis å sette igjen i barnehagen.

Han kastet seg bakover i bilen, og fant tvillingene døde med fråde om munnen.

Vitner på stedet skal ha fortalt hvordan han gikk hysterisk rundt bilen og ropte «Jeg har drept babyene mine!».

Han ble pågrepet like etter, og er nå siktet for to tilfeller av uaktsomt drap, samt for å ha utsatt barna for fare.

Han har erklært seg uskyldig, og er løslatt mot en kausjon på 100.000 dollar, altså i overkant av 900.000 kroner.

USA Today skriver at påtalemyndighetene i The Bronx 5. desember skal avgjøre om 39-åringen skal bli tiltalt eller ei.