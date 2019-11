I mai annonserte prinsesse Märtha Louise og sjaman Durek Verret at de var i et forhold. Siden har paret fått mye oppmerksomhet.

Nå er de igjen på alles lepper etter å ha åpnet opp om sin romanse i det amerikanske kjendisbladet People.

Her påstår Verrett at han og Märtha Louise levde sammen i Egypt i et tidligere liv.

– Jeg har minner om oss i Egypt. Hun var min dronning og jeg var en farao, forteller han til People.

Forteller om første møte

I reportasjen forteller paret at begge hadde på følelsen at de hadde møttes tidligere.

– Hun sa, jeg husker deg, jeg vet hvem du er. Så svarte jeg, ja, vi kjenner hverandre fra en tid lang tilbake. Det bare kom ut av munnen min, forteller Verrett.

Märtha Louise forteller at hun hadde den samme reaksjonen når hun møtte sjamanen for første gang.

– Jeg kom inn døren og kjente ham straks igjen. Jeg bare, jeg kjenner deg, det var det første jeg sa til ham, sier hun.

Verrett forteller at han og Märtha Louise har regjert sammen i Egypt.

– Når vi er sammen og jeg ser på henne hender det jeg ser et annet ansikt. Hun gjør det samme med meg. Jeg har minner om oss i Egypt. Hun var min dronning og jeg var en farao, forteller han.

Bok ble stanset

Forrige måned ble den planlagte norske boklanseringen til Verrett stanset. Cappelen Damm skulle opprinnelig utgi en norsk versjon av Verrett i slutten av oktober. Slik gikk det ikke.

– Begrunnelsen for å stoppe utgivelsen av Sjaman Dureks bok er først og fremst basert på etiske vurderinger, skriver Cappelen Damm i en pressemelding, ifølge Dagbladet.

Forlaget understreker at bokas innhold har vært gjenstand for juridiske betraktninger, og at den burde vært stoppet tidligere.

– Manuset skulle ha vært gjennom en bredere redaksjonell vurdering og diskusjon ved antakelsestidspunktet, står det videre.

Verrett og prinsesse Märtha Louise erklærte at de var et par i mai, like før de startet foredragsturneen «The Princess and the Shaman».

Märtha Louise fikk mye kritikk i forbindelse med turneen, som førte til at hun sluttet å bruke prinsessetittelen kommersielt.