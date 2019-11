Gutt (13) så mor og søsken bli skutt – slik reddet han resten av søskenflokken

Seks barn og tre kvinner drept av væpnede menn nord i Mexico søndag 10. november.

Åtte barn overlevde, men ble vitne til massakren som drepte mødrene deres. Ikke bare klarte de å gjemme seg for narkokartellets torpedoer. De klarte også å gjemme seg i terrenget, og én av dem la ut på en milelang gåtur for å hente hjelp.

Devin Blake Langford (13) var en av de få som ikke fikk skuddskader. han tok fort på seg en lederrolle.

– Etter å ha vært vitne til at moren og brødrene hans bli skutt, tok Devin seks søsken og gjemte dem under kvister og blad, og gikk selv ut for å hente hjelp i den lille byen La Morita, forteller slekning Kendra Miller til nyhetsbyrået AP.

Han gikk 22 kilometer i det tørre landskapet til den nærmeste byen. Da det tok lang tid før han kom tilbake, gikk hans ni år gamle søster ut for å lete etter hjelp til de fem gjenværende søsknene. Hun ble funnet i mørket flere timer etter at resten av søsknene ble reddet.

Pepret med kuler

Familiene kjørte i tre biler på en grusvei i et avsidesliggende fjellområde nord i Mexico da de plutselig ble beskutt mandag morgen. Ni personer ble drept, blant dem et tvillingpar på 8 måneder. De andre drepte barna var 2, 10, 11 og 12 år gamle. Den ene av de tre kvinnene som ble drept, var Davins mor, Christina Langford Johnson.

Soldater står ved en av bilene som bleangrepet av bevæpnede menn forrige søndag. Foto: Jose Luis Gonzalez

I et intervju med ABC news forteller Davin om hendelsen.

– Først skjøt de i bilen mange ganger. Hun forsøkte å starte bilen igjen flere ganger, men de må ha truffet noe for den startet ikke, forteller han.

– Hun forsøkte å be til Gud, og forsøkte å starte bilen for å få oss unna, sier han, sittende ved siden av sin far David Langford i Arizona, USA.

Ifølge andre vitner forsøkte Davins mor å gå ut av bilen og vifte til angriperne for å vise at de ikke var en trussel. Hun ble skutt to ganger gjennom hjertet. Davins 11 år gamle bror, Trevor og hans to år gamle bror Rogan ble også drept.

– De tok oss ut av bilen og la oss i bakken, så forsvant de, forteller Davin.

– Jeg ble ikke skutt, så jeg begynte å gå etter hjelp fordi en av dem (søsknene, journ.anm), begnte å blø veldig mye. Så jeg prøvde å forte meg til byen, sier han.

Guttens far tar til tårene under intervjuet.

– Sønnen min er en helt. Han var villig til å ofre livet sitt for brødrene og søstrene sine.

Davins sju måneder gamle søster, Faith, ble funnet i live i bilsetet sitt.

Har mistet alt

Familien tilhører en gren av den amerikanske mormoner-meningheten som bor nord i Mexico. De er alle amerikanske statsborgere, men utvandret til Mexico etter å ha blitt forvist fra modermeningheten i forrige århundre på grunn av sin polygame livsstil.