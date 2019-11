– Vi har 13 løpere på laget og det er litt for mange å holde styr på. Det er en tøff oppgave å følge opp så mange, sier Ole Einar Bjørndalen.

Han og kona Darya skal lede det kinesiske skiskytterlandslaget fram mot OL på hjemmebane i Bejing 2022. Nå er de 13 løperne, og et like stort støtteapparat samlet på Sjujsøen.

– Vi har vært en måned på samling i Mongolia og da er det godt å komme på snø her, sier Darya Domracheva Bjørndalen.

Langt fram

– Det er fortsatt langt fram, men her jobbes det iherdig hver dag, sier Ole Einar Bjørndalen og sikter både til at det er en god stund til OL, og at løperne må forbedre seg mange hakk dersom deres drømmer skal gå i oppfyllelse.

Zhangyan er en av de som drives fram av en drøm. Hun forteller at det store målet er de olympiske leker i hjemlandet.

– Jeg drømmer om å vinne gull. Medalje ville også være stort, understreker hun.

Det som skjedde sist vinter styrker de kinesiske løpernes håp om at alt er mulig. For under junior-VM i skiskyting vant Fanqi Meng normaldistansen for kvinner.

– Jada, vi har noen spennende løpere, men det er en vei å gå fra å vinne junior-VM til å kjempe om OL-medaljer, sier den norske skiskytterlegenden.

Vrient språk

– Fang, Sjo, Rainbow, Blacki.

Bjørndalen ramser opp navn som er skrevet på skiene.

– Hva sier du?

Vi avbryter Bjørndalen mens han plukker ut skipar etter skipar fra en skipose og legger dem ved siden av hverandre på snøen.

– De fleste av løperne har fått engelske navn. Du må ikke tro at det er lett å huske det kinesiske navnet på alle. Men, jeg skal lære meg alle navene, på kinesisk, sier Bjørndalen.

– Det kinesiske språket byr kanskje på en og annen utfordring?

– Hehe. Du får utrettet mye med fingerspråk. Noen løpere kan litt engelsk, men vi er hele tiden avhengig av å ha en tolk tilgjengelig. Christina er uten tvil en av de viktigste personene i laget vårt. Hun er sjefstolken vår.

Og etter å ha fulgt det kinesiske laget en formiddag på Sjusjøen både ser og hører vi at det er korrekt. Herr og fru Bjørndalen gir sine instrukser og tolken videreformidler det.

Ikke så selvgående

– Hva har dere ellers erfart etter et par måneder i jobben?

– Det er jo kulturforskjeller på mange områder. Når det gjelder trening så er ikke kinesere så selvgående som vi norske og nordiske. All trening skal være planlagt trening og treneren skal være tilstede. Det kan jo være positivt med tanke på at du har kontroll på treningsøktene, men samtidig er det krevende, avslutter Bjørndalen.

Det er åpningsrenn i skiskyting på Sjusjøen til helgen med stor internasjonal deltakelse. Men kineserne venter med sesongstart til verdenscupen som åpner i Östersund 30. november.