Nødetatene ble varslet om brannen klokken 6.

– Vi er akkurat ankommet stedet og vet ikke om det er snakk om åpne flammer eller kun røyk, sier vaktkommandør Magne Brunes i Salten Brann til NTB klokken 6.10.

Det er også ukjent om det befinner seg personer i bygningen, men flere skal være bostedsregistrert der, ifølge kommandøren.

Like etter blir det meldt om at to personer befant seg i leiligheten som begynte å brenne.

– To personer har kommet seg ut av leiligheten. Begge var bevisst og begge er kjørt til Nordlandssykehuset med ambulanse, opplyser politiet på Twitter.

Blokka det er meldt om brann i, er en treetasjes bygning i Rønvika.

Nordland politidistrikt skriver på Twitter at Einmoveien er stengt som følge av røyk fra brannen, og naboer bes holde vinduene stengt.

Brannvesenet driver med slukkingsarbeid.

(©NTB/TV 2)