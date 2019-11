Skittent politisk spill

Maktmisbruk

Donald Trump er altså beskyldt for å ha holdt igjen militær bistand for å presse Ukraina til å hjelpe ham å sverte en politisk motstander. Definert som maktmisbruk. Republikanerne peker på at minimal skade er gjort siden den militære bistanden nå er gjenopptatt og Biden ikke er under etterforskning. Og at dette ikke er på langt nær nok til å kreve at presidenten avsetter.

Demokratene kontrer med at også forsøk på å drepe noen er et lovbrudd, selv om ingen faktisk dør.

William Taylor sa at han syntes det var galskap å holde igjen militærhjelp for å svekke en politisk motstader.

Republikanerne forsøker å svekke vitnenes troverdighet, blant annet vede å vise til at de ikke jobbet direkte med Trump og derfor ikke vet om han har gjort noe galt. Til dette bildet hører det med at Det hvite hus har gjort hva de kan for å hindre at presidentens nærmeste medarbeidere må vitne.

Trump sitter trygt

Demokratene vil ha dette over så raskt som mulig. Fredag møter USAs tidligere Ukraina-ambassadør Marie Yovanovitch i en TV-sendt høring. Neste uke skal hele åtte personer møte til høring. EU-ambassadør Gordon Sondland er en av dem. En mann som har hatt direkte kontakt med Donald Trump og som valgte å snu seg mot presidenten da han måtte vitne under ed.

Republikanere følger svært nøye med på meningsmålingene. Mange av dem har planer om et politisk liv etter Donald Trump. Stiger antall amerikanere som ønsker Trump avsatt betraktelig, kan det være at de skifter side. Så langt ser det ut til at presidenten sitter trygt. Men prosessen kan skade hans muligheter for gjenvalg.