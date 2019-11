Den lille krabaten har nemlig en ekstra hale – midt i pannen. Det karakteristiske trekket har gitt han kallenavnet «enhjørning-valpen», skriver Washington Post.

– Vi er helt idiotisk begeistret over det, sier Rochelle Steffen, grunnleggeren av senteret i Jackson, Missouri, som spesialiserer seg på dyr med spesielle behov.

Valpen har fått navnet Narwahl, etter hvalen med støttann i pannen. På norsk kalles den narhval, hornhval eller enhjørning.

– Vi har tatt røntgen av ham og vært hos veterinæren, og det viser seg at han er en vanlig, sunn valp med en ekstra hale i ansiktet sitt. Det er ingen medisinsk grunn til å fjerne halen nå, sier Steffen til ABC.

Det store spørsmålet Steffen og de andre satt igjen med var om Narwahl kan logre med den ekstra halen sin. Det kan han neppe. Det er nemlig ikke bein i halen, slik det er i en vanlig hale.

Veterinær Brian Heuring, som undersøkte Narwahl, sier til Washington Post at han er vant til hunder kjeledyr med ganespalter eller ekstra tær, men at han aldri har sett en feilplassert hale i løpet av sine 16 år i yrket. Han er sikker på at den ekstra halen ikke vil gå utover livskvaliteten til den lille valpen.

– Denne valpen kunne ikke vært lykkeligere, sier Heuring.

Steffen sier til Washington Post at Narwahl er det perfekte eksemplet på redningsgruppens filosofi om at hundenes spesielle behov bare gjør dem mer elskelige. Hun håper nå at «enhjørningen» også vil gi oppmerksomhet til de andre hundene.

Narwahl har vært hos senteret siden de fant han 8. november, og det blir neppe en utfordring å finne nye eiere til den lille valpen, som de tror er en blanding av dachshund og beagle. Flere har nemlig henvendt seg til Mac's Mission med ønske om å adoptere han, men senteret skriver i en oppdatering på Facebook at de ikke ønsker å adoptere bort Narwahl før han har vokst litt, og de vet om den ekstra halen blir et problem for han.