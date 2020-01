Bisarre omstendigheter har gitt Nyland sjansen - nå er ny Villa-keeper ute resten av sesongen

Les også: I fjor høst forklarte Håskjold Nyland hvordan det var å leve Premier League-livet som tredjekeeper

– Det har alltid vært drømmen

Keeperen, som altså snakket med TV 2 i forbindelse med landskampene mot Færøyene og Malta, der han fikk 90 miinutters spilletid i den siste av dem, bekreftet at han i lang tid har hatt nettopp Premier League i tankene.

– Jeg har sett frem til det siden jeg var liten, og det har alltid vært drømmen. Det var veldig kjekt, og det føltes naturlig også. Det var også ekstra gledelig etter et såpass langt skadeavbrekk og en såpass alvorlig skade. Det var gøy å gå inn og vise at du holder nivået med en gang, sa 29-åringen.

Nylands spesielle situasjon ble også nøye omtalt på det populære Villa-nettstedet «Under a gaslit lamp», som under tittelen «Frem fra glemselen - Ørjan Nyland befinner seg nå i ukjent farvann» også tok for seg keepersituasjonen i klubben.

«Etter sin skade og ankomsten til Lovre Kalinic og senere Tom Heaton, trodde Ørjan Nyland trolig at han aldri ville spille seniorfotball for Aston Villa igjen» og « Det så ut til at hans vei tilbake fra skade ville ende med en plass på benken eller regelmessige opptredener for U23-laget» var blant tingene de skrev.

Hør Nyland selv fortelle om hele situasjonen, comebacket og opplevelsen av å spille i Premier League i spesialepisoden av TV 2s podkast som ble spilt inn i forbindelse med landskampene her!

Nettstedet var i høst imidlertid klare på at Håskjold Nyland kom godt fra sin debut på øverste nivå.

«Til tross for at han slapp inn to mål mot et glupsk Wolverhampton Wanderers-lag, bød Nyland på en sikker opptreden til tross for sin manglende spilletid og imponerte en rekke supportere med sin hurtige distribusjon. Hans ballfordeling var også nøyaktig - alle hans kortere pasninger fant en lagkamerat, og fem av hans sju forsøk på lengre pasninger gjorde det samme. Nyland foretok to redninger ved å bruke sine reflekser mot Wolves og kunne potensielt ha stoppet Ruben Neves' suser av et åpningsmål hadde kastet seg bare et øyeblikk tidligere. Keeperen klarte å få fingertuppene på skuddet, men kraften i avslutningen ble bare for stor», skriver de.

Britiske medier: – Vil ha Butland

Nå har kampantallet i Premier League altså doblet seg, og med en fremdeles skadet Steer og en førstekeeper i Heaton som altså mister resten av sesongen, kan det være duket for enda flere norske opptredener i Premier League utover i sesongen.

Nyland kom også godt fra ligacupoppgjøret mot Liverpools unggutter forrige måned, der han og Villa-lagkameratene sikret plass i semifinalen mot Leicester. Der skal de ut i to tøffe semifinaler de neste ukene, så det er nok av kamper å potensielt få spille i fremover.

Ifølge flere britiske medier er det imidlertid slik at Villa-manager Dean Smith også kan komme til å begi seg ut på overgangsmarkedet i jakten på nok en keeper. Stokes Jack Butland skal være den mest aktuelle, skriver Daily Mail.

Nylands neste kamp blir dog etter alle solemerker FA-cupoppgjøret mot landslagskamerat Stefan Johansen og hans Fulham lørdag. Villa får nemlig ikke på plass noen ny keeper, og tidligere nevnte Kalinic skal være på vei bort fra klubben på lån.

PS! Aston Villa bekreftet samtidig som Heaton-skaden ble annonsert at også angrepsprofilen Wesley mister resten av sesongen med kneskaden han pådro seg i samme kamp. Dermed er de nyopprykkede uten to av sine viktigste signeringer i kampen om å holde plassen i Premier League utover våren.

Hør hva Nyland selv har sagt om livet i England i TV 2s Premier League-podkast her!