Har lagt skademarerittene bak seg og briljerer på ny: – Det var ganske brutalt

– Er du enig i at du kanskje er en litt annerledes type midtbanespiller enn en del andre i den norske troppen?

– Ja, vi har ulike ferdigheter, og det er jo det Lars vil ha også. En tropp med forskjellige kvaliteter, og det har vi virkelig nå. Det er en tropp med mange gode spillere, men jeg føler helt klart at jeg har noe å bidra med, sier St. Pauli-proffen.

Fredagens kamp mot Færøyene markerte ikke bare en retur til det gode selskap, men dagen sammenfalt også med at det er nøyaktig seks år siden Dæhlis landslagsdebut. Teknikeren fikk en halvtime i en privatlandskamp mot Danmark 15. november 2013, ble rost opp i skyene etter kamp og spådd en lysende karriere.

Takker gamletreneren for klubbvalget i Tyskland

Som et av Norges største og mest spennende talenter på mange år fremstod da 18 årige Dæhli uredd, leken og briljant, noe han også viste prov på da han kun måneder senere ble Premier League-proff og viste at han kunne hevde seg i en av Europas tøffeste ligaer.

Cardiff rykket riktignok ned den våren, men Dæhlis individuelle prestasjoner var gode. Da etter hvert Ole Gunnar Solskjær forsvant fra klubben, skiftet imidlertid Dæhli etter hvert også beite til Tyskland, noe som førte til sterke reaksjoner fra deler av Cardiff-supporterne. Først gikk turen til Freiburg, men siden desember 2017 er det kultklubben St. Pauli som har vært ballvirtuosens lekegrind.

– Hvor mye kjente du til klubben før du dro dit?

– Ikke altfor mye. Jeg snakket ganske lenge med treneren min i Freiburg, Christian Streich, om mulighetene mine. Det var et halvt år etter at jeg kom tilbake fra skade, og hadde fått et par innhopp i Bundesliga. Men jeg var ikke helt klar for å spille der, så da hadde vi en god prat. Han mente at dette var en klubb som passet meg veldig godt, og det kan jeg jo si at han har truffet på til nå. Jeg fikk en del skader også der, men de siste ett og et halvt årene har vært topp. Det har vært skikkelig gøy, forteller Dæhli.

Ute i ett år og tre måneder: – Det var ganske brutalt

Flere sesonger ødelagt av motgang ser langt ifra ut til å ha tatt knekken på Dæhli, som tar seg god tid og er veloverveid i sine svar både om fortid og fremtid. Suksessen på banen smitter kanskje også over på humøret for en mann som oser av den kanskje sjeldne kombinasjonen av ydmykhet, refleksjon og selvtillit.

– Er det fair å si at du har kjent på en del motgang, men nå føler at du har lagt det bak deg?

– Jo, det blir jo fair å si det. Jeg hadde jo en veldig lang skade, pluss en lyskeskade og har operert to ganger. Jeg var ute i ett år og tre måneder, som var ganske brutalt. Sånn sett var det en ganske kraftig motgangsperiode, som man måtte håndtere, men jeg har jo også opplevd veldig mye i karrieren min til nå som har vært fantastisk, så det kommer litt an på hvordan du ser det, sier den voksne 24-åringen.

St. Pauli ligger for øyeblikket på 11. plass i Tysklands nest øverste divisjon, der blant annet storklubber som Hamburg og Stuttgart kjemper om opprykksplassene. Dæhli er imidertid klar på at han ikke ser til større klubber og arenaer når han får direkte soørsmål om hva som er en realistisk plan for hans egen karriere de kommende par årene.

– Drømmen min er å rykke opp med St. Pauli, fordi jeg er blitt så glad i den klubben. Jeg føler det er blitt litt min klubb, min familie. Så det hadde vært det største, men nå er det ganske beinhardt, for det er mange gode lag. Så det hadde vært stort, og så skal jeg fortsette å finne de detaljene jeg kan utvikle meg på. Jeg føler ikke at jeg ennå spiller så bra som jeg kan. Jeg føler at det er flere steg å ta, og det er også noe som motiverer meg, sier han.

Mathisen: – Den som ligner mest på Ødegaard

TV 2s fotballekspert er også klar på at Møller Dæhlis fotballkvaliteter er noe Norge tørster etter.

– Han har vært god i Tyskland denne sesongen, og han har ferdigheter dette laget kan trenge når Martin Ødegaard ikke er med. Lars Lagerbäck sa direkte på pressekonferansen onsdag denne uken at Dæhli kan minne om Ødegaard i måten han spiller på, og det støtter jeg ham i. Han er naturligvis langt unna det samme nivået, men han en er en av de mest kreative spillerne vi har.

– Han er en smart spiller som er flink til å gjøre de rundt seg bedre, men han har til gode å virkelig herje med flagget på brystet. Allikevel sitter man alltid med en følelse av at det er noe der, og med Ødegaard ute er han nok den som ligner mest, sier Jesper Mathisen, som syntes det var gledelig at 24-åringen fikk bokført snaue 20 minutter på Ullevaal-matten fredag.

Kun ære, tredjeplass i gruppen og FIFA-ranking å spille for

Rent sportslig handler den siste kampen i kvaliken nå både for Møller Dæhli og resten av det norske laget om å fullføre landslagsåret 2019. Seier vil trolig gi 3. plass i gruppen siden Romania - som er likt med Norge på poeng pr nå - skal ut i en tøff bortekamp mot Spania, men 3. plass gir ingen plass i EM.

Sveriges seier over Romania fredag kveld gjør nemlig at den direkte EM-plassen som nummer to bak Spania er uoppnåelig, noe den trolig ville vært uansett siden Norge også med uavgjort i Bucuresti ville vært avhengig av et færøysk mirakel på Friends Arena. Dermed må det norske laget belage seg på play-off-kamper i mars.

