Tilbake på landslaget fem år etter «Norges minst omtalte debut»

HUSKES BEDRE: Det at Martin Ødegaard debuterte mot Emiratene er noe som huskes bedre av de fleste. Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix.

Fotballeksperten må imidlertid innrømme at selve debuten til Ulvestad også gikk under radaren for ham, som setter stor ære i å ha mer oversikt rundt norsk fotball enn de fleste.

– Vi var vel alle i Ødegaard-tåken i de dagene der, så sånn sett kan man kanskje si at dette var en av de minst omtalte landslagsdebutene noensinne. Ja, kanskje faktisk den aller minst omtalte, sammen med de andre «uheldige» som måtte tåle samme skjebne, ler TV 2-eksperten.

– Det er alltid en ære med flagget på brystet

Ulvestad erkjenner nok også selv at hans debut ikke var den som stjal overskriftene i Stavanger for drøyt fem år siden, men får nesten stjerner i øynene når han mimrer tilbake til opplevelsen.

– Det er alltid en ære med flagget på brystet. Jeg har jo noen U21- og U23-kamper, men A-landslaget er selvfølgelig noe helt annet. Jeg ser frem til å være med her, og så får vi se om jeg får sjansen.

– Debuten betydde jo selvfølgelig enormt mye for deg, men er det fair å si, litt satt på spissen, at det i den kampen kanskje var «Norges minst omtalte» og «Norges mest omtalte» landslagsdebuter?

– Jeg vet ikke hvilken medieomtale det fikk. Jeg bryr meg ikke så mye om det. Det viktigste er å gjøre det godt for landet sitt, så det er ikke så mye mer å si om det, smiler han høflig.

Premier League-spiller et halvår etter landslagsdebuten

Da Ulvestad fikk debuten i 2014 spilte han sin klubbfotball for Aalesund, men forlot klubben den påfølgende vinteren. Turen gikk videre til Burnley, der han våren 2015 ble en av et fåtall norske spillere de siste årene til å bokføre minutter i Premier League (67 minutter fordelt på to kamper). To opptredener på høyeste nivå og fem i den neste sesongen etter nedrykket til Championship var imidlertid ikke det han hadde håpet på, og 2016/17-sesongen ble tilbrakt på lån hos Charlton i League One.

Foran den skandinaviske 2018-sesongen var så eventyret i England over, og det ble med tre kamper på benken i Premier League i 2017/18. To sesonger i Djurgården har nå imidlertid virkelig satt ham tilbake på fotballkartet også her i Norge. Ti år etter debuten som 17-åring for AaFK erkjenner han at han har hatt en karrierevei som få kunne forutse.

– Hvordan har du følt på det selv? Har du tenkt at du har vært på villspor, eller hele tiden sett et mål i sikte?

– Som fotballspiller fokuserer du som regel på neste kamp. Jeg skulle selvfølgelig gjerne hatt flere sjanser i Burnley, for jeg følte at da jeg spilte så gjorde jeg det bra eller greit, men sånn er fotballen. Nå har jeg fått en liten restart i Djurgården, så det er fint å være her igjen og stå her med seriegull.

– Har du en drøm om å revansjere deg, komme tilbake til England og vise at du har noe der å gjøre? Når du er i en norsk landslagstropp, er du jo også god nok for lag i England?

– Altså, nå har jeg ett år igjen i Djurgården, og så får vi se hva som eventuelt dukker opp. Nå fokuserer jeg egentlig bare på Djurgården og å være her nå, og så får vi se om det kommer noen og banker på døren. Men fokuset mitt nå er bare på å prestere der jeg er, sier midtbanespilleren.

EN AV TI BURNLEY-KAMPER: Fredrik Ulvestad i duell med Arsenals Mohamed Elneny for Burnley i FA-cupen i januar 2016. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP

Vil bite seg fast i troppen når han endelig har fått sjansen

Forfallene til Stefan Johansen, Mathias Normann, Martin Ødegaard og Fredrik Midtsjø, samt en usikkerhet rundt Moi Elyounoussi, har gjort veien til potensiell spilletid mot Færøyene fredag og Malta betydelig kortere for flere av midtbanespillerne enn den har vært på lenge. Nå vil Ulvestad bite seg fast og vise at han kan returnere når det etter alt å dømme blir avgjørende kvalikkamper i mars.

– Jeg håper selvfølgelig det, men alt beror jo på hvordan du gjør det i klubblaget også. Men jeg vil vise meg frem og bli kjent med både folk her og støtteapparatet. Alt man kan gjøre som spiller er å gjøre det best mulig, og så er det opp til Lagerbäck å velge dem han vil ha.

– Det er ikke så mye du får gjort på klubbnivå frem til de kvalikkampene, kanskje?

– Nei. Altså ... Hvis det er Sverige da. Du vet jo aldri hvor det blir, men da har vi cupen i februar. Det er kanskje ikke så mye vi får gjort, men sånn er det. Vi får se. Det er opp til dem,

– Hvordan vil det bli å skulle spille på Ullevaal?

– Det er alltid en ære å spille med flagget på brystet, så det ville vært fantastisk. Men vi får se om jeg får sjansen, smiler Fredrik Ulvestad.

Som forhåpentligvis får litt mer oppmerksomhet dersom han for andre gang i karrieren skal representere A-landslaget, og denne gangen også på selveste nasjonalarenaen.

PS! De fire andre som fikk sin landslagsdebut mot Emiratene i 2014 var Per-Egil Flo, Fredrik Gulbrandsen, Thomas Grøgaard og Fredrik Brustad.

