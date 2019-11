Lørdag er det duket for den spennende finalen i «Skal vi danse», der slaget står mellom Aleksander Hetland og Jørgine «Funkygine» Vasstrand.

Jørgine (30) innrømmer at hun og dansepartner Jørgen Nilsen (29) er inne i en knallhard uke og at treningen går framfor alt annet.

– Vi er ivrige etter å trene mest mulig, slik at vi er best mulig forberedt til finalen, sier Jørgine.

Under onsdagens trening lettet 30-åringen på sløret og røper at hun til og med ofrer familien, for å kunne yte maksimalt lørdag.

Velger hotell

Den siste tiden har hun hatt mange våkenetter med yngstemann Milano (1).

– Søvnmangelen har preget meg veldig mye de siste ukene. Så denne uka går jeg all-in og sover på hotell, sier Vasstrand til TV 2.

Og mens hun koser seg i en hotellseng, tar ektemannen Morten Sundli (29) seg av barn og hjem.

– Jeg kjente på at dersom jeg skulle prestere så bra i finalen som jeg må på lørdag, er jeg nødt til å sove godt. Morten er en helt og holder fortet hjemme. Morten fortjener virkelig mye skryt. Det er nesten så jeg ikke fortjener en så bra mann. Han er rette og slett fantastisk, sier 30-åringen.

– Stuper i seng

Men Jørgine rekker ikke å nyte luksuslivet på hotellet, hun er der bare for å sove.

– I går var vi oppe i 12 timers dansetrening, så jeg rekker ikke å henge på hotellrommet akkurat. Jeg går bare rett fra treningen og stuper i seng på hotellet, sier hun.

Selv om det er svært mye trening om dagen, er ikke Jørgine det minste sliten.

– Nå er det siste innspurt, så jeg kjenner ikke etter om jeg er sliten, sier den spreke treningsbloggeren.

Da er det litt verre med dansepartneren, som har mistet stemmen.

– Vi roper så mye på treningen at stemmen nesten er helt borte, sier Nilsen.

Skal sove

Etter lange og intense uker hvor dansing har vært det viktigste, blir det en annen hverdag for Jørgine og Jørgen etter lørdag.

Dansepartnerne er tydelige på at de kommer til å savne å tilbringe tid med hverandre.

Mens Jørine ser fram til å endelig få tilbringe mer tid sammen med ektemannen og barna, trekker Jørgen fram en annen ting:

– Søndag 17. november skal jeg sove leeeenge!