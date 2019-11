«Ren idrett, skittent spill» heter boken hennes. Den kommer ut torsdag, men VG har fått tilgang til den nå.

I boken tar Helleland tar et voldsomt oppgjør med IOC og deler av WADA-ledelsen, og kaller deler av internasjonal idrettsledelse for «pill råtten», skriver VG.

En situasjon hun skriver om, skjedde 25. juni i fjor. Bakteppet var kampen om russisk idrett skulle få komme inn i det gode selskap igjen etter en rekke dopingskandaler.

På vei inn på et dopingseminar på Grand Hotell i Oslo ble Helleland oppringt og fortalt at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ønsket et snarlig møte.

– På møtet fortalte PST at de hadde informasjon som viste at russiske interesser hadde gitt oppdrag til norske selskaper om å kartlegge og undersøke min aktivitet, mine uttalelser og mine handlinger, sier hun til VG.

42-åringen forteller at hun reagerte sterkt på opplysningene og ble veldig utrygg. Hun mener også at hun ble hacket da hun var på WDA-styremøte på Seychellene. Russland-spørsmålet var også på agendaen da.

PST sier til avisen at det ikke er uvanlig at de tar kontakt med ulike myndighetspersoner og snakker om denne typen trusselvurderinger.

Linda Hofstad Helleland tapte maktkampen i Wada og gir seg ved årsskiftet som visepresident.

I regjeringen til Erna Solberg har hun representert Høyre som kulturminister og barne- og likestillingsminister.