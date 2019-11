I Kina har to personer blitt diagnostisert med lungepest. Pasientene får behandling ved et sykehus i Bejing, skriver The Guardian.

Lungepest har svært høy dødelighet, og mennesker kan dø av sykdommen i løpet av ett døgn, viser opplysninger fra Verdens helseorganisasjon.

Sykdommen er en lungeinfeksjon som forårsakes av bakterien Yersinia pestis.

Bakterien forårsaker tre forskjellige former for pest, hvorav lungepest er én av dem. En annen form er byllepest, som har stått bak flere epidemier og pandemier gjennom historien – blant annet Svartedauden.

Kinesiske myndigheter opplyser at det ikke er noen grunn til at innbyggere i Bejing skal være bekymret, og at det er «ekstremt lav» fare for ytterligere smitteoverføring. Det skriver New York Times.

I 2009 ble tusener satt i karantene etter et pestutbrudd i Kina, da en 32 år gammel mann døde og flere personer ble smittet av sykdommen.