Christin (59) gjorde som NAV sa. Nå er hun en av flere tusen som kan ha gått glipp av penger hun har hatt krav på

Christin Horseng (59) fikk påvist kreft høsten 2012 og ble operert og sykmeldt kort tid etter. Hun hadde lang reisevei til sykehuset der hun fikk behandling, og så lite til familien mens hun var der.

Derfor var den planlagte familieferien til Hellas sommeren etter, et høydepunkt hun gledet seg til.

Men da hun søkte NAV om å få reise til utlandet mens hun mottok sykepenger, fikk hun et nei.

– Formen var ikke på topp, men det var ingenting som tilsa at jeg ikke kunne dra på ferie med familien. Det å få en uke sammen med dem, var noe vi hadde sett frem til, sier Horseng.

Har ikke oversikt

Da NAVs feiltolkning av EØS-regler ble kjent for drøyt to uker siden, opplyste NAV at de nå går gjennom 2400 saker der personer kan ha fått urettmessige tilbakebetalingskrav. I tillegg kan personer i rundt 80 straffesaker ha blitt uskyldig dømt for trygdesvindel.

Men NAV har ikke oversikt over hvor mange personer som kan ha krav på å få penger tilbake fordi de fulgte det som inntil nylig var gjeldende praksis fra NAV.

De vil dermed ikke ha fått tilbakebetalingskrav eller andre sanksjoner, men kan ha gått glipp av utbetalinger de har hatt krav på da de har reist til et EØS-land.

IKKE OVERSIKT: Magne Fladby sier at NAV ikke har oversikt over hvor mange som er rammet av feilen. Foto: Stian Lysberg Solum

– Vi har ikke kommet så langt at vi har kunnet se på de sakstypene ennå. Det vi nå har prioritert, er de som har vært domfelt, anmeldt og som har fått et tilbakebetalingskrav, sier Magne Fladby, seksjonssjef i NAV, til TV 2.

Han leder innsatsgruppen som nå jobber med NAVs feiltolkning og sier at de per nå ikke kommer til å kontakte personer som kan ha krav på penger fordi de har fulgt reglene.

– Derfor ber vi om at de som tror de er berørt av den om å ta kontakt med oss, sier han.

– Kan gjelde flere titalls tusen

EKSPERT: Advokat og trygderettsekspert Olav Lægreid. Foto: TV 2

Trygderettsekspert Olav Lægreid mener det ikke er tvil om at personer som har fått trekk i utbetalinger av sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger (AAP) fordi de har reist til EØS-land, har krav på å få disse pengene tilbake.

Det betyr at flere titalls tusen personer kan ha krav på å få penger igjen, mener han.

– I dag er det over 130.000 personer som mottar AAP. Det er vanskelig å anslå hvor mange som har vurdert å reise til et EØS-land i løpet av mange, men at det er mange titalls tusen, det er ganske sikkert, sier Lægreid til TV 2.

Trygderettseksperten tror summen staten må ut med for å betale denne gruppen tilbake, vil være i hundremillionersklassen.