Det ble tungt for Molde mot Storhamar i kveldens Rema 1000-liga.

Spesielt tungt ble det for Moldes målvakt Ine Karlsen Stangvik da hun ti minutter ut i andre omgang måtte ut med hodeskade.

Oslo-jenta reddet en straffe av Emilie Hovden, men rotet ballen inn i mål før hun slang seg etter den. Da traff hun en av bakstengene med hodet.

– De er skumle disse hodeskadene hvis hun har fått en ordentlig smell, sa kommentator Harald Bredeli

– Trist for Ine Karlsen Stangvik og for Molde at hun får den hodesmellen. Det liker vi ikke i det hele tatt, sa TV 2s ekspertkommentator Bent Svele.

Stangvik lå nede, ble deretter hjulpet av banen og kom ikke innpå igjen.

Bekymret trener

Moldes trener Helle Thomsen hadde ikke selv snakket med målvakten, men var bekymret for hvor alvorlig det kunne være.

– Det er trist å se. Jeg håper ikke det er alvorlig, men det ser ikke superbra ut når en spiller ikke kan gå av banen.



Storhamar knuste Molde 28-19. Kampens toppscorer ble Storhamars Emilie Hovden med åtte mål.

Storhamar ligger på tredjeplass med 14 poeng, Molde ligger på sjetteplass med ti poeng.