Det er snart seks år siden Michael Schumachers tragiske skiulykke.

Den syvdoble Formel 1-verdensmesteren Michael Schumacher skadet seg stygt i en skiulykke i romjulen i 2013.

Schumacher pådro seg alvorlige hodeskader da han kjørte off-pist slalåm i Méribel i de franske alpene sammen med sin sønn. I et halvt år lå han i koma på sykehuset.

Siden den gang har det kommet lite informasjon om helsetilstanden til tyskeren. Familien til Formen 1-legenden har vært sparsommelige med hva som kommer ut av informasjon og det har heller ikke kommet ut noen bilder av Schumacher siden ulykken.

RETTER KRITIKK: Michael Schumacher sammen med manager Willi Weberi 2004 (AP Photo/Daniel Maurer) Foto: Daniel Maurer

I en ny dokumentar som sendes på den tyske TV-kanalen RTL kommer Schumachers tidligere manager Willi Weber med kraftig kritikk av tyskerens kone Corinne.

Weber mener at konen bevisst har valgt å skjule hvordan tilstanden til den tidligere Formel 1-stjernen egentlig er, av frykt for hvordan omgivelsene vil reagere.

– Hun er helt sikkert redd for at jeg skal se hvordan det går med ham, og avsløre sannheten, sier Willi Weber, ifølge Aftonbladet.

Weber synes at det er trist at han ikke får vite noe om tilstanden til sin tidligere samarbeidspartner.

– Jeg vet at Michael har fått hard medfart, men dessverre får jeg ikke vite om hvilke framsteg han gjør. Jeg vil vite hvordan det går med ham. Jeg vil holde ham i hånden og stryke ham på kinnet, men dessverre tillater ikke konen Corinna det, sukker Weber.

Schumachers tidligere manager føler seg imidlertid rimelig sikker på at Formel 1-legenden igjen vil vise seg i offentligheten.

– Jeg tror sterkt på at Michael klarer å rehabilitere seg, fordi han er en kriger. Om det finnes en sjanse, så kommer han til å gripe sjansen. Dette kan ikke være slutten. Jeg ber for ham og er overbevist om at vi alle kommer til å se ham igjen, slår Weber fast.

Dokumentaren på RTL viser i forbindelse med at det er 25 år siden Michael Schumacher tok sin første verdensmestertittel i Formel 1-sirkuset.