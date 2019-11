Mens riksrettshøringen pågår i Representantens hus, en høring som også blir direktesendt på amerikansk TV, følger ikke president Donald Trump med.

Han har møter med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Det Hvite hus.

Trump mener selv at han ikke har gjort noe galt.

– Det er en bløff

I en tale på et privat arrangement i Economic Club i New York tirsdag kalte han riksrettsgranskningen for en heksejakt preget av vrangforestillinger.

På spørsmål fra journalistene om de første åpne høringene i riksrettsgranskingen, svarer han:

– Det er en heksejakt, det er en bløff. Jeg er for opptatt til å se på. Jeg har ikke blitt orientert.

Da den tyrkiske presidenten ankom Det hvite hus onsdag hyllet Trump det han kaller et langt vennskap med Recep Tayyip Erdogan.

– Svært gode venner

– Presidenten og jeg har vært svært gode venner. Vi forstår hverandres land, sa Trump før de to gikk inn til et møte bak lukkede dører i Det hvite hus.

Trump kalte vennskapet godt.

President Donald Trump og Trykias president Recep Tayyip Erdogan i Det Hvite hus onsdag. Foto: REUTERS

På vei inn til møtet kommenterte Trump også situasjonen i Syria og sa at våpenhvilen mellom Tyrkia og kurdiskledede styrker nord i Syria holder.

Amerikanske styrker i Syria har sikret oljeressurser i landet, og IS-krigere holdes i fangenskap både av amerikansk-allierte kurdiske styrker og Tyrkia, fortalte Trump.

Tyrkias kjøp av det russiske missilsystemet S-400, og det amerikanske F-35-programmet som Tyrkia er blitt utestengt fra, vil stå på møteagendaen, uttalte Trump.

Det er varslet felles pressekonferanse med Trump og Erdogan klokken 21.10 norsk tid.