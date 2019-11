Joshua King, Rune Almenning Jarstein og Håvard Nordtveit møtte en rekke barn mellom seks og 12 år på fotball-SFO på Grefsen stadion i Oslo onsdag ettermiddag.

To døgn før kampen mot Færøyene brukte de 45 minutter på å spille fotball med neste generasjon, og landslagstrioen stod, ikke overraskende, høyt i kurs.

– Det er gøy å møte ungene. Jeg driver en egen fotballskole, som er i oppstartsfasen, så det er selvsagt gøy å gi tilbake til barna. Jeg var som dem for mange år siden, og at de spiller fotball til sent på kvelden er bare positivt. Jeg skulle ønske vi hadde et lignende tilbud da jeg var yngre, sier King.

– God anledning til å forbedre målstatistikken

Fredag venter Færøyene på Ullevaal, før siste kamp i EM-kvalifiseringen skal unnagjøres på Malta mandag.

Kings utligning mot Spania på Ullevaal i oktober var hans 16. for det norske landslaget - en scoring som sendte ham enda et hakk oppover listen over de mestscorende med flagget på brystet gjennom tidene.

Se oversikt over hvem som har scoret flest i faktaboksen under til høyre

– Er du enig i at de to neste kampene er en god anledning for å score litt mål og lage litt show?

– Ja, selvfølgelig. Både Færøyene og Malta blir en god anledning for å forbedre målstatistikken, spesielt for oss spissene. Men hovedprioriteten er jo kampen mot Serbia i mars, sier han.

Mestscorende på det norske landslaget: 33 mål: Jørgen Juve

26 mål: Einar Gundersen

25 mål: Harald Hennum

24 mål: John Carew

23 mål: Tore André Flo og Ole Gunnar Solskjær

22 mål: Gunnar Thoresen

21 mål: Steffen Iversen

20 mål: Jan Åge Fjørtoft

19 mål: Odd Iversen, Øyvind Leonhardsen, Nils Olav Nilsen

17 mål: Brustad, Kvammen, Gamst Pedersen, Rekdal, Wang Sørensen

16 mål: Joshua King og John Arne Riise

– Med 16 mål nærmer du deg Ole Gunnar Solskjær, Tore André Flo og John Carew. Er det en motivasjon?

– Tja, både ja og nei. Som jeg har sagt før, så er det gøy å være nummer én. Å være nummer to og tre betyr ikke så mye.

– Erling går nok forbi meg!

17 spillere har enn så lenge scoret flere enn King. Skulle han score tre mål i løpet av de neste to kampene vil han imidlertid være inne på topp 10.

27 år gammel er han også trygg på at Jørgen Juves rekord på 33 mål, som har stått siden 1937, er godt innenfor rekkevidde.

– Det bør jeg klare å slå, men slik som Erling (Braut Håland) holder på nå, så går han nok forbi meg etter at jeg har lagt opp!