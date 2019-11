Roser landslagets miljøforkjemper

Selv om Thorsby selv mener det ikke er optimalt å kompensere ved å kjøpe CO2-kvoter, er Esmark veldig fornøyd med at han velger å gjøre det.

– Det har veldig stor effekt. Det er viktig at man viser flyselskapene at man bryr seg om klimaet og at man er bekymret. I tillegg så gir det klimakompensasjon, ved at det gir støtte til tiltak for å redde miljøet.

Gjennombrudd i Italia

Når han ikke kjemper for miljøet, kjemper Thorsby om plass på midtbanen til Serie A-klubben Sampdoria. Der fikk han nylig endelig spille 90 minutter, men var benket igjen til neste kamp – selv om det ble seier.

– Det var godt å få spille. Jeg visste jo at det kom til å ta tid på et nytt sted. Serie A er også et steg opp. Nå føler jeg at jeg har kommet bra inn i det. Spesielt etter trenerbyttet, forteller Thorsby.

Den nye treneren er ingen ringere enn legenden Claudio Ranieri, som ledet Leicester til Premier League-tittelen. Den italienske fotballkulturen, som skiller seg fra den offensivt orienterte nederlandske, har også Thorsby fått merke.

– Det er mye defensivt fokus og masse taktikk. Man får ikke spille før man viser at man har den italienske mentaliteten. Det gjelder også at man kan språket.