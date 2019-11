Norges fotballforbund (NFF) har gjort det klart at de ønsker å forlenge kontrakten med landslagstrener Lars Lagerbäck i ytterligere to år.

Men svensken har ennå ikke bestemt seg for om han går for to nye år som norsk landslagssjef – og dermed kan denne kvalifiseringen bli hans siste sjanse til å bryte Norges mesterskapstørke, som snart har vart i 20 år.

Oppfordringen fra spisstjernen Joshua King er i hvert fall så klar som den kan bli.

– Vi har et ungt lag, og Lars har fått mye ut av det. Det går rykter om at Lars ønsker å tre av. Men jeg tok ham til side og sa at han måtte skrive under på en ny kontrakt på to år. Jeg håper at han hørte på meg og at det er i boks, slår King fast til TV 2.

– Hva svarte han?

– Vi får se. Kanskje han skriver under, kanskje ikke. Det er ikke min oppgave å gjøre det, poengterer King.

I løpet av den kommende uken avslutter Norge sin EM-kvalifisering. Før kampene mot Færøyene og Malta – som skal gi full pott – står Lars Lagerbäck & co. med elleve poeng på åtte matcher.

Bare to er vunnet, bare én er tapt, mens hele fem har endt uavgjort. Det gjør at bare syltynn teori (Færøyene må blant annet slå Sverige borte) kan bringe Norge inn blant de to beste i gruppen.

Joshua King starter mest sannsynlig sammen med Champions League-toppscorer Erling Braut Haaland på topp i de kommende to kampene.

Bournemouth-profilen er ikke i tvil om hva man kan forvente av King og Braut Haaland på topp.

– Mål. Han kommer hit med bra selvtillit og er i kjempeform. Jeg kommer i god form og med god selvtillit. Vi har kun spilt en kamp sammen tidligere. men jeg håper at vi kan danne et så godt partnerskap at vi virkelig kan skape trøbbel fremover, spesielt i playoff mot Serbia i mars, mener King.

King innrømmer at han liker Braut Haaland – både på og utenfor banen.

– Vi har ikke hengt sammen etter trening, men han er en veldig morsom type med personlighet og beina plantet på jorden. Så er han en god fotballspiller, sier han.