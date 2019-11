Røper sitt pinligste ski-øyeblikk: – Var enten å tisse eller tape

De to toppidrettsutøverne skal åpne sesongen på Sjusjøen til helgen. Etter måneder med oppkjøring, blir man da ganske nervøs før start.

Akkurat det – og de kroppslige konsekvensene – tar de to opp i siste episode av podkasten «Kant ut». I tillegg røper Tandrevold sitt pinligste øyeblikk i skiløypen. Mer om det nedover i artikkelen.

Tisset på drakten

Både Tandrevold og Eckhoff blir så nervøse før start at de må veldig ofte på do og tisse. Da er det avgjørende å ha riktig bekledning. Begge sverger nemlig til todelt skidrakt etter dyrekjøpte erfaringer.

– Jeg hadde heldress på meg før renn i Ruhpolding og gikk på do. På grunn av at man vil ha reimen på samme sted etter innskyting, fikk jeg lirket ut den ene armen og knugget av meg dressen. Da jeg var ferdig så jeg at halve drakten lå i do – full av tiss. Men jeg måtte jo gå rett til start, forteller Tiril Eckhoff.

– Ja, du fortalte det til gruppen etterpå. Og dagen etterpå gjorde jeg akkurat det samme, røper Tandrevold i den humørfylte podkasten.

Derfor sverger de to nå kun til todelt skidrakt for å sikre en smidig dorutine før løp.

– For det å være nervøs må man bare omfavne. Det gjør deg mer skjerpet, slår Tandrevold fast.

Å tisse eller vinne, det var spørsmålet

Og så forteller hun om sitt pinligste ski-øyeblikk. Det var i Romania i 2016. Siste etappe i stafetten. Tandrevold lå først, mens svenske Hanna Öberg var like bak.

Her er bilde fra seierspallen etter stafetten i junior-VM 2016, der Tandrevold tisset på seg før spurten.Historien høstet mye latter.

– Da roper deres norske trener i løypen at Hanna bare skal henge på meg, la meg gjøre arbeidet og så gå forbi i spurten. Da ble jeg hissig og tenkte «ikke søren!».

Så kom de to til runding på stadion.

– Og da tenker jeg «nå må jeg tisse». Så analyserer jeg kjapt at enten må jeg slakke av på farten og bruke krefter på å holde meg, eller la det gå og tisse på meg. Jeg valgte å tisse på meg, og vi vant stafetten, forteller en småflau Tandrevold til stor latter fra skiskytterkollega Eckhoff.

Slike historier er blitt varemerket til podkasten, som de startet i slutten av august. Målet er å gi et annerledes innblikk i hverdagen til to toppidrettsutøvere, gi tips og råd om trening iblandet mye humor.

– Det har vært veldig god respons. Jeg føler vi når ulike typer publikum. Det er spesielt kult å nå unge utøvere og formidle våre erfaringer til dem. Hvis jeg kan være et forbilde, er det noe jeg setter veldig, veldig høyt. Samtidig er det også folk som bare synes skiskyting er gøy som hører på, forteller Ingrid Landmark Tandrevold til TV 2 mens hun er på vei til sesongstarten på Sjusjøen.