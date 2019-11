Fordi han allerede soner lovens strengeste straff – 21 års forvaring – kan han ikke dømmes til ytterligere fengselsstraff.

Han må imidlertid betale henholdsvis 200.000 og 150.000 kroner til de to kvinnene.

De to forholdene dateres til 2006 og 2012 og ligner i stor grad på overgrepene Kopseng allerede er dømt for.

Han ble i 2016 dømt for grove seksuelle overgrep mot til sammen 19 kvinner. Straffen ble satt til 21 års forvaring med 10 års minstetid – noe som kan bety at han blir sittende i fengsel livet ut.

Rettssaken som nå har vært behandlet i lagmannsretten, ble i utgangspunktet foreslått henlagt av påtalemyndigheten.

De ba i utgangspunktet om en såkalt prosessøkonomisk påtaleunnlatelse, som betyr at Kopseng finnes skyldig, men at saken ikke prøves for retten fordi dommen ikke vil få noen betydning for straffutmålingen. Det ønsket ikke Kopseng å gå med på.

– Dette er ingen ønskesituasjon, men det blir en anledning for han til å fortelle sin versjon. Han er godt forberedt og har gått grundig gjennom bevisene i saken, sa hans forsvarer Sigurd Klomsæt til TV 2 da saken var oppe i tingretten.

For de fornærmede kvinnene har det vært en stor belastning å måtte møte i retten og se Kopseng igjen, ifølge deres bistandsadvokater.