Kunne du se at både Nadya Khamitskaya og Aleksander Hetland danset med teip og bandasje på lørdag?

Årsaken til dette var mer seriøs enn mange trodde.

Ivrige TV-tittere kan ha fått med seg at den tidligere verdensmesteren i svømming, Aleksander Hetland, tråkket over på generalprøven før lørdagens sending.

Dette ble nemlig kjent i TV 2 Sumo-serien «Dansbobla» på søndag. Hetland sa til kameraene at han ikke ønsket å tenke eller snakke om skaden.

– Jeg syns det blir feil fokus når sånne ting skjer. Jeg ville ikke bli tatt hensyn til eller få sympatistemmer så lenge jeg kunne danse, som jeg følte jeg kunne. Jeg ville bare gjøre det beste ut av det.

Fryktet noen måtte ta over

Hetland fikk raskt bandasje og isposer på ankelen. Til tross for at ankelen var hoven, så følte han seg ikke begrenset under direktesendingen.

Det ingen visste, var at dansepartneren Nadya Khamitskaya også var skadet i forrige uke.

Kun timer før direktesendingen, valgte hun å kaste støttebandasjen og skinnen hun hadde på ankelen.

På et tidspunkt lurte Khamitskaya på om noen andre måtte ta over for henne på treningene.

– Jeg tråkket over på onsdag. Det var ganske ille. Det ble mye teiping og en støttebandasje.

Denne dagen måtte altså Aleksander Hetland danse på egenhånd, mens hun instruerte fra sidelinjen.

– Så på lørdag danset jeg med skinne på alle prøvene. På generalprøven og på direktesendingen var første gangene jeg danset uten skinne. Du kan se at jeg hadde teip på foten under sendingen.

Klare for finale

De to finalistene bekrefter at skadene har helet fint, og at det ikke er noe som stopper dem fra å gi alt på lørdag.

Danseduoen er glade for at de ikke fortalte om skaden før sendingen i forrige uke. På denne måten vet de at stemmene de fikk skyldtes danseferdighetene deres og ikke noe annet.

«Skal vi danse»-finalen sendes lørdag klokken 19.30 på TV 2 og TV 2 Sumo.