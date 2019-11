Ledende medlem av nynazistisk gruppe pågrepet for hærverk

RYSTENDE: Hærverk ble natt til lørdag utført mot 84 gravsteiner ved Randers Østre Kirkegård i Danmark. Foto: Bo Amstrup / AP / Ritzau NTB scanpix /

To menn er pågrepet for helgens hærverk mot en jødisk kirkegård i Randers. En av dem er såkalt redeleder for Den nordiske motstandsbevegelsen i Danmark.