Bernardo Silva (25) kom i trøbbel etter at han publiserte et bilde på Twitter i september.

Manchester City-stjernen la ut et bilde, tilsynelatende av lagkamerat Benjamin Mendy som barn, hvor han sammenlignet lagkompisen med maskoten til det spanske konfektselskapet Conguitos. Begge to er svarte.

Det fikk mange, også FA, til å reagere. Nå er Silva dømt til én kamps utestengelse og en bot på 50 000 pund for brudd på FAs rasismeparagraf. Han må også gjennomgå et opplæringsprogram om rasisme. Silva har erkjent at han brøt rasismeparagrafen.

Her er tweeten som felte Silva.

Neste kamp for City er hjemme mot Chelsea lørdag 23. november.

Tweeten ble senere slettet, og Silva fulgte opp med følgende melding:

– Kan ikke en gang spøke med en venn i disse dager...

City-trener Pep Guardiola har tidligere tatt Silva i forsvar og ment at man heller bør fokusere på andre problemer siden «de ikke vet hvem de snakker om».