Mandag bekreftet Det engelske fotballforbundet (FA) at Raheem Sterling ikke spiller kvalifiseringskampen mot Montenegro. Grunnen er en konfrontasjon med Liverpool-spilleren Joe Gomez, som skal ha funnet sted i kantinen til treningsanlegget.

Nå viser ferske bilder fra onsdagens landslagstrening at Gomez pådro seg noen skikkelige kloremerker i ansiktet etter klinsjen med Sterling. Fotografene knipset også bilder som viser at Liverpool-spilleren hadde tydelige kloremerker i nakken.

Englands manager Gareth Southgate nektet å gi noen konkrete detaljer om hva som skjedde mellom Sterling og Gomez i kantinen.



Engelske aviser, deriblant The Sun, skriver at Gomez skal ha pådratt seg merkene under øyet etter at Sterling klorte lagkameraten på landslaget med en spiss diamantring Manchester City-spilleren hadde på fingeren under basketaket. Sjokkerte lagkamerater måtte gå mellom for å skille kamphanene.

TRENTE SAMMEN: Englands Raheem Sterling og Joe Gomez. Foto: Carl Recine

Både Sterling og Gomez har beklaget hendelsen, og onsdag ble de to engelske landslagsspilleren avbildet på trening sammen – tilsynelatende blide og glade.

Englands manager Gareth Southgate forklarte at tonen mellom Sterling og Gomez nå er god, og hevder at begge har lagt det famøse baskettaket bak seg.

KLOREMERKER: Gomez skal ha blitt skrapt opp av Sterlings diamantring. Foto: Carl Recine

– Raheem forklarte i en pressemelding at følelsene tok overhånd. Det vil være korrekt å si at det samme ikke gjaldt for Joe. Vi har en ung tropp, og følelsene kan ta overhånd. Slike ting kan skje i en fotballgarderobe. Min prioritet er alltid å sørge for at alle mine spillere har det bra, sa Southgate, ifølge The Mirror.

Basketaket mellom Sterling og Gomez kapret overskriftene i hele Fotball-Europa. Også de norske landslagsspillerne reagerte etter å ha lest om hendelsen.

– Ja, det blir som om jeg hadde spilt mot Joshua eller Omar, og kranglet og tatt det opp her på landslaget. Det er nesten uvirkelig. Det som skjer på banen, får bli på banen. Hadde det skjedd noe særlig stygt, så kunne de tatt det etter kampen, håndtert det profesjonelt og ringt hverandre, fremfor å klore hverandre eller hva det var som skjedde der, sa Norges Haitam Aleesami til TV 2.