– Det er ikke trist å tape. Det gjør meg ingenting. Nå har jeg vært borte i to måneder, og det å reise og treffe ukjente folk inne på Farmen og måtte begynne på nytt igjen, det er stritt. Så det å utføre dette og avslutte, det er helt supert, sier han Frank fornøyd til TV2.no

Sulten på Farmen-seier

Nå bærer det rett tilbake til Lundereid gård for Ingebjørg. Hun forteller at det første hun skal gjøre er å gi Mathias en god klem.

– Det blir veldig rart å komme inn på gården igjen. Jeg tror jeg er nok en av de siste personene som de forventer å se komme tilbake. Så det kommer nok til å være sjokktilstander der også, sier Ingebjørg, og fortsetter:

– Jeg håper at Mathias er der fortsatt. Han har ikke kommet innom her, så jeg håper jo at han venter på meg og blir glad for å se meg, selvfølgelig.

Tross savnet etter sin fem år gamle sønn, er 31-åringen villig til å svelge de vonde følelsene og gi alt inne på Lundereid gård.

– Nå ble jeg litt sulten på å vinne. Nå tenkte jeg: «Herregud, hvis jeg greier kunnskapskonkurranse på Torpet, så kan jeg faen meg greie det på Farmen og». Nå skal jeg gi alt på Farmen igjen, konstaterer hun.