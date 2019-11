– Det er det verste jeg har sett. Dette er den tøffeste løypa jeg kan huske å ha sett i et VM.

Det sier Hans Falk, sportssjef i Norges Cykleforbund, etter å ha vært i Sveits på befaring av VM-løypa i september 2020.

Han fikk et aldri så lite sjokk i den sveitsiske VM-byen Martigny onsdag formiddag. Starten går i Aigle, er 244 km lang og ender opp i en brutal rundløype - som proffene skal sykle sju ganger.

–Mye verre!

– Klatringen er 4 km lang og er i snitt over 10 prosent. Mange partiene er 15-20 prosent, så her kommer det ikke til å bli målfoto. Her kommer feltet til å bli sprengt allerede første gang de skal opp bakken, og det vil ikke være en gruppe som kommer til mål, men enkeltryttere, sier han.

Det betyr at en type som Alexander Kristoff kan ta en tidlig ferie i 2020.

– Kristoff har ikke noe her å gjøre. Han var ikke med i Innsbruck i 2018 fordi løypa der var for tøff. Denne er mye verre.

Kaptein Hagen

Slik Falk vurderer det, er Carl Fredrik Hagen - som ble nummer åtte sammenlagt i Vuelta a Espana - den som vil være Norges kaptein i neste års VM.

– Han er per dags dato vår sterkeste klatrer. Jeg tror han vil like løypa når han får se den, mener sportssjefen til sykkelforbundet.

Falk mener at en ryttertype som Egan Bernal vil være naturlig favoritt i Sveits om et knapt år.

– Jeg visste at løypa var tøff etter å ha studert profilen, men det er nyttig å være her og se den live. Her blir det definitivt en klatrer som blir verdensmester.

Damene skal sykle rundløypa tre ganger. Katrine Aalerud er trolig Norges sterkeste kort under slike forhold.