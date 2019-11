Ifølge talsperson Marwa Amini for det afghanske innenriksdepartementet er alle de tolv drepte sivile. Amini sier at tre av dem er barn.

Målet for bomben skal ifølge Amini ha vært en bil fra et canadisk sikkerhetsselskap. Fire av de skadde skal ha vært ansatte i selvskapet.

Bomben gikk av i et nabolag i nærheten av innenriksdepartementets hovedkvarter, nord for Kabuls flyplass.

En kilde i innenriksdepartementet sa tidligere onsdag til AFP at det var en selvmordsbomber, og at angrepet var rettet mot en kortesje med departementsansatte på en hovedvei i bydelen Qasaba.

Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for angrepet, men både Taliban og IS er aktive i hovedstaden og har tidligere tatt på seg ansvaret for angrep i Kabul.

Taliban nekter for at de var involvert i angrepet.

Angrepet kommer en dag etter at president Ashraf Ghani kunngjorde at landet vil løslate tre høytstående Taliban-fanger, tilsynelatende i bytte mot en amerikansk og en australsk universitetsprofessor. Begge de to, som arbeidet i Kabul, ble tatt til fange i 2016.

Ghani har ikke sagt når en eventuell fangeutveksling kan finne sted, men under kunngjøringen sa han at han håpte at utvekslingen kan bane vei for direktesamtaler mellom den afghanske regjeringen og Taliban.

