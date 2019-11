Første vitne er Trumps «verste mareritt»

Demokratene ønsker å skape TV-vennlige øyeblikk som overbeviser befolkningen om at Trump må stilles for riksrett.

Republikanerne har lagt en strategi får å overbevise amerikanerne om at høringene er demokratenes forsøk på å svartmale en president som ikke har gjort noe galt.

Onsdag vil de første vitnene møte i kongressen i det som etter alle solemerker blir en svært polarisert prosess.

Fra nå skal høringer i den pågående etterforskningen av president Donald Trump skje for åpent kamera.

Telefonsamtalen som utløste alt

Speaker i Representantenes hus Nancy Pelosi kunngjorde i september at de ville innlede en etterforskning som vil avgjøre om huset vil gjøre Trump til den tredje presidenten i USAs historie som stilles for riksrett.

Det var en samtale mellom Trump og Ukrainas nyvalgte president Voldomyr Zelinskij den 25 juli som utløste etterforskningen.

I samtalen ba Trump Zelinskij om å etterforske den potensielle presidentkandidaten Joe Bidens sønn Hunter. Trump sa i samtalen at han mente det var gode grunner til å tro at at det hadde forekommet korrupsjon.

Samtidig tilbakeholdt USA bistandsmidler til det ukrainske forsvaret. Flere kritikere mener dette fremstår som et åpenbart forsøk på å benytte presidentembetet til å påvirke det kommende presidentvalget i sin egen favør.

Trump selv mener han er feiltolket og at han ikke har gjort noe galt, men at det er gode grunner til å etterforske Biden-familiens forbindelser til Ukraina. Det har foreløpig ikke blitt lagt frem noe bevis for at det har forekommet korrupsjon.

Begge partier har lekket dokumenter som avslører deres strategi for høringene til pressen.

Ifølge CNN skal republikanerne fokusere utrettelig på tre punkter under høringene:

Telefonsamtalen viser ingen betingelsesutveksling, eller bevis for press.

President Zelensky og president Trump har begge sagt at det ikke ble utøvd noe press under samtalen.

Ukrainske myndigheter var ikke klar over at USA tilbakeholdt bistand den 25 juli, da telefonsamtalen fant sted.

Fakta om etterforskningen 25. juli hadde USAs president Donald Trump en telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj der han ba Ukraina etterforske demokraten Joe Biden og hans sønn Hunter, som har sittet i styret til et ukrainsk gasselskap.



Noen dager tidligere hadde Trump stanset en utbetaling på 390 millioner dollar (nær 3,6 milliarder kroner) i militær bistand til Ukraina.



Kjernen i etterforskningen er hvorvidt Trump brukte militærbistanden som brekkstang for å presse Ukraina til å etterforske mannen som kan bli hans motstander under presidentvalget neste år.



Innholdet i telefonsamtalen ble kjent i midten av september som følge av et internt varsel til generalinspektøren for de amerikanske etterretningstjenestene og påfølgende lekkasjer til pressen.



24. september kunngjorde demokraten Nancy Pelosi at det innledes en etterforskning i Representantenes hus som kan føre til at Trump blir stilt for riksrett. Siden 3. oktober har rundt tolv vitner forklart seg bak lukkede dører.



Avtroppende energiminister Rick Perry, Trumps stabssjef Mick Mulvaney og USAs avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton er blant dem som nekter å vitne etter ordre fra Trump.



Etterforskerne krever også opplysninger fra Trumps personlige advokat Rudy Giuliani, utenriksminister Mike Pompeo, justisminister William Barr og visepresident Mike Pence. Både Det hvite hus, forsvarsdepartementet og utenriksdepartementet er stevnet med krav om å utlevere dokumenter.



Denne uken innledes de offentlige utspørringene med flere vitner som tidligere har forklart seg bak lukkede dører.

Kilder: NTB, AP, AFP, DPA og Reuters

Første vitne mener presidenten presset Ukraina

Demokratene har kommet med et motsvar, og har som mål å snu selvstendige og moderate republikanere mot presidenten.

De håper vitnemålene vil overbevise amerikanere om at Trump har gjort lovbrudd som kvalifiserer til riksrett. Førstemann ut til å vitne er USAs toppdiplomat til Ukraina, William Taylor. Han har tidligere vitnet i Representantenes hus, og ifølge New York Times sa Taylor bak lukkede dører at han mente presidenten ønsket å presse ukrainerne til å etterforske en politisk motstander.