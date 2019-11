Tyrkiske konflikter slår rot i Norge

Sykes-Picot-avtalen mellom Storbritannia og Frankrike i 1916, bidro til at områder der det bodde etniske kurdere ble delt opp mellom Tyrkia, Syria, Irak og Iran. På ulike måter kom kurdiske interesser på kant med nasjonsbygging.

PKK skal ha blitt grunnlagt av Öcalan i 1978 som en marxistisk organisasjon med mål om et selvstendig Kurdistan. Tyrkia oppfatter begrepet Kurdistan som en provokasjon og eksistensiell trussel. Rundt 40,000 mennesker skal være drept i krigslignende stridigheter mellom Tyrkia og PKK.

En stor del av ledelsen til det kurdisk-orienterte partiet HDP sitter i fengsel i Tyrkia.

Kurdere på begge sider

At Tyrkia har en lang og blodig historie med PKK, betyr ikke at dette kan reduseres til en konflikt mellom tyrkere og kurdere.

AKP, partiet Erdogan var med på å grunnlegge, har vunnet alle parlamentsvalg i Tyrkia siden 2002. AKP har hatt solid oppslutning i en rekke provinser i det sørøstlige Tyrkia, der kurdisk språk og identitet står sterkt.

I 2002-valget tok for eksempel AKP 84,4 prosent av stemmene i Siirt, der det bor mange kurdere. AKP ble ikke størst i Diyarbakir, en slags maktbastion for kurdere, men fikk likevel 16 prosent av stemmene der, altså en betydelig oppslutning.

Ved presidentvalget i juni 2018 gikk 64,3 prosent av stemmene i Diyarbakir til den sekulære og kurdisk-orienterte kandidaten Demirtas (HDP), mens 27,4 prosent stemte på islamisten Erdogan.

Når kurdere går i Oslos gater og roper «Fascist Erdogan», så gjenspeiler det altså ikke bare konflikten mellom Tyrkia og PKK, men også en splittelse mellom kurdere.

Lenge lå det an til en fredsavtale mellom Tyrkia og PKK, men prosessen kollapset i 2015. Selv om de fleste pro-kurdiske demonstrasjoner i Norge har gått fredelig for seg, har vold forekommet flere ganger.

I 1992 møtte 31 kurdere i Oslo byrett (i dag Oslo tingrett), tiltalt for å ha krenket en fremmed stat og grovt skadeverk på den tyrkiske ambassaden, ifølge Aftenposten.

«Tyrkias ambassade ble stormet og rasert av kurdiske demonstranter ( . . . ) Demonstrantene brukte bl.a. øks, hammer og stener ( . . . ) De som brøt seg inn i ambassaden tente en liten brann i bygningen,» skrev Aftenposten.

I retten sa kurdere at de ble utsatt for vold og undertrykkelse i hjemlandet. Tyrkias daværende ambassadør skrev i en kronikk i Aftenposten at Tyrkia forsvarte landets territoriale integritet og beskyttet borgerne mot terror.

Demonstrant banket opp

«Slagsmål mellom kurdere og tyrkere i Oslo. Maskerte kurdere banket opp demonstrant,» rapporterte Dagbladet i 2007. Demonstrasjonen på Youngstorget ble holdt til støtte for Tyrkias aksjoner mot PKK.

Dette høres jo kjent ut. Noe lignende skjedde i Oslo nylig. Politiet brukte store ressurser på å holde kamphaner fra hverandre. Hvem skal holdes ansvarlig for slåssingen?

Jeg har spurt Body Shops pressetalskvinne om hvor mye de har tapt som følge av slåsskampen, og hvem de vil sende regningen til, men hun hadde ingen kommentar til dette.

Uansett må noen ta regningen, og penger er et språk alle forstår. Uker etter raseringen av Body Shop var butikken fortsatt stengt. Kurdiske demonstranter marsjerte forbi Domkirken og ropte «Fascist Erdogan». Men det foregikk fredelig. Blandingen av klokkespill og sinte slagord. Lyden av en langreist og pleietrengende konflikt.