– Vi har folk som ordner opp i klubben vår og lager til sammenkomster på meget spesielle plasser, sier Lilllehammer-supporter Jon Eirik Martinsen til TV 2.

Han er på vei til fots langs E6 sammen med et kobbel av rødt og gult, i front av Lillehammer-fansen med spillerprofiler som Nick Dineen, Stephan Vigier, Patrick Thoresen og Steffen Thoresen på slep.

På lørdag spilles «HockeyClassic», et av årets store hockeyhøydepunkter på Lillehammer. For å skape blest rundt storkampen, tar klubbene den helt ut.

– Vi er storebror. Det har vi vært i mange, mange år. Jeg kan ikke huske sist vi var lillebror, jeg. Kanskje i `94, sier Patrick Thoresen.

– De har det nyeste seriegullet, så de har nok rett til å skryte. Men vi skal jobbe med å endre på det, varsler Lillehammer-kaptein, Nick Dineen.

– Tøffe uker

Lillehammer vant fjorårets klassiker, men Storhamar har også god grunn til å gå inn i kampen med god selvtillit. Etter en blytung sesongstart har de gule og blå syv seirer på de åtte siste kampene.

Dermed stiller de med et fryktløst lag i naboduellen.

– Det har vært noen tøffe uker for oss. Det tror jeg bare kommer til å gjøre laget vårt sterkere. Det er som faren min sier: Det er i motvind dragen vokser.

– Eller stiger, heter det vel, ler Thoresen.

Måtte bruke snusboks

På vei opp til Mjøsbrua kommer politiet med blålys. De har fått i oppdrag å stenge E6 for at profilene skal droppe pucken midt på brua. Alt for å skape blest om storkampen.

– Det er første gang politiet har måttet stenge motorveien for at vi skal ta en dropp, sier Lillehammers Dineen og ler.

På vei over autovernet kommer Lillehammers daglige leder med en liten, men ikke helt ubetydelig detalj. De har glemt pucken som skal droppes. Men Øystein Tronrud er en mann med løsninger.

– Jeg har glemt pucken, men vi dropper med en snusboks, gliser Tronrud.

Lørdag fra kl. 17.30: Se Lillehammer-Storhamar på TV 2 Sport 1 eller Sumo!