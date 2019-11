Før var de nesten alltid runde, på 7 tommer og passet til mange biler. Enten du kjørte Volvo Amazon, VW Golf, eller Ford Escort. Ikke kostet de mye heller. Det er frontlyktene til bil vi snakker om.

Men tidene har definitivt forandret seg. Nå er frontlyktene og lyset en viktig del av bilens design. Og du skal slite seriøst med å få en Mercedes-lampe til å passe på en BMW, eller Nissan.

Ikke bare det. de har blitt skikkelig avanserte også. Med egne ventilasjonsvifter, nivåregulering og via avansert elektronikk kan de både spre og tilpasse lysbildet i forhold til trafikken rundt deg.

Ikke sjelden koster de en månedslønn, eller mer, om du må skifte.

Det har med andre ord skjedd mye innenfor lyskilder til biler og motorsykler de siste ti-årene. Utvalget har aldri vært større, og derfor kan det være vanskelig å navigere blant alle alternativene.

Anders Grønbech er ekspert på lys og jobber for Lumileds, som utvikler noen av verdens mest avanserte lyskilder til biler. Her forteller han om seks ting du kanskje ikke visste om lyset til bilen din:

1. Det er mange typer lyspærer

De aller fleste bilene har i dag halogenpærer i frontlysene. Pærene inneholder halogengasser som brom og jod og en glødetråd i wolfram. Halogenpærer har gjennomgått stor utvikling opp gjennom årene, særlig når det gjelder effektiviteten.

En annen populær pæretype er xenon, som har en levetid på opptil 3.000 timer. De krever mindre kraft og dermed mindre drivstoff. Xenon gir et klart og hvitt lys og egner seg godt til frontlys. På grunn av den høye kvaliteten har pæren en noe høyere pris enn halogen.

LED-pærer kjennetegnes av et kraftig lys som ikke blender. Det intense lyset kan sidestilles med dagslys, ettersom det hvite lyset belaster øynene mindre enn andre lyskilder. Samtidig er pæren et godt alternativ for bilister som setter pris på en bærekraftig lyskilde. LED-lyskilder halverer nemlig energiforbruket sammenlignet med halogen. LED-pærene har også en høyere lysintensitet og lengre levetid.

2. Velfungerende pærer er viktige for sikkerheten

Mange glemmer at bilens lys er en av de viktigste sikkerhetsfaktorene. Ettersom lyset til bilen er så viktig for sikkerheten når du kjører, bør du kontrollere pærene regelmessig eller be din bilmekaniker kontrollere dem når bilen er på service. Det er svært viktig at begge pærene gir samme lys, slik at lyset ikke er ubalansert.

3. Bytt pærer

Lumileds mener at pærene bør skiftes hvert, annethvert eller hvert tredje år, avhengig av hvilke pærer du bruker. Grunnen er at de mener at pærene eldes på grunn av tid, bruk og ikke minst vær og vind. Det fører til at lyset fra pærene blir svakere. Halogenpærer har derfor som regel en levetid på 1–2 år mens LED og xenon varer i 2–3 år.

4. Skift alltid begge pærene

Det kan ofte være slik at det bare er den ene pæren som har gått, men det er viktig å skifte ut pærene parvis. Ved å bytte begge pærene, sikrer du at veien blir ordentlig lyst opp, og at bilen har best mulig lys.

Lumileds mener at å skifte bare én pære vil føre til en ubalansert eller uforutsigbar lysstråle fra frontlysene, og at dette kan være en potensiell sikkerhetsrisiko. Det blir vanskeligere for deg å se møtende biler og hvor på veien de befinner seg. I tillegg til sikkerhetsfordelene slipper du også å ta bilen to ganger til verksted for å bytte pærer.

5. Husk at det ikke er lov å ettermontere LED-pærer

Det er ulovlig å ettermontere LED-pærer i en halogen-lykt og kjøre på offentlig vei. Det arbeides med løsninger med utskiftbare LED-lyskilder. Men tilpassede LED-lyktehus er ennå ikke utviklet i en standardisering, design og pris som gjør dem økonomisk bærekraftige.

Det er uheldig ettersom pæren, når den er korrekt installert, oppfyller alle visuelle krav. Dessuten gir LED en bedre og sikrere kjøreopplevelse enn halogen-belysning.

6. Kontroller teknologien i bilen før du bytter

Bilen din kan bare bruke én type lyspærer – så du kan ikke velge fritt. Det første du må finne ut, er hvilken belysnings-teknologi som er godkjent for bilen din. De aller fleste biler har i dag et lyktehus som er beregnet på halogenpærer. Men flere nyere biler er utstyrt for xenon eller LED.

Derfor må du være sikker på hva som er det rette for din bil. Du kan selv åpne lyktehuset og sjekke eller lese det i bilens instruksjonsbok. Hvis du er usikker, kan du kjøre innom et verksted og la en ekspert kontrollere det for deg.

Det kan også være lurt å la mekanikeren bytte lyspærer for deg hvis du ikke har erfaring med det. Da kan du passe på å se og lære, slik at du kan gjøre det selv neste gang – det krever nemlig ofte litt ferdighet.

