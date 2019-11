I januar 2018 ankom den 26 år gamle mannen sykehuset, og opplyste at han hadde inntatt rusmidler og hadde flere symptomer.

Han ble deretter behandlet med flere medisiner i store doser som alene og i kombinasjon har respirasjonshemmende effekt, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.



Deretter ble mannen tvangsinnlagt, men døde på sykehuset.



I grunnlaget for forelegget slås det fast at overvåkingen han ble gitt ikke var tilstrekkelig.



Forelegget understreker også at det er utilstrekkelige rutiner for å ivareta pasienter som har inntatt store doser legemidler som er hemmende for pusten.



Det forelå også manglende eller mangelfulle rutiner og tiltak for å sikre at pasienter som er ruspåvirket ved innkomst får adekvat utredning/diagnostikk, opplyser politiet.