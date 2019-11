Gondoler og småbåter var blitt feid opp på kaiene, og turister med vadestøvler til langt opp på låret prøve å redde kofferter fra vannmassene. Kirker, kjellere, museer og sårbare fundamenter på uerstattelige bygninger hadde vann nesten to meter over normalnivå.

– Byen er i knestående. Ødeleggelsene er omfattende, lød det illevarslende på RAI, Italias nasjonale kringkaster.

Presidenten i Veneto-regionen, Luca Zaia, sa at over 80 prosent av Venezia sto under vann og at skadene var utenfor fatteevne.

Ifølge The Guardian har to personer mistet livet som følge av de enorme oversvømmelsene. En eldre mann døde da han betjente en vannpumpe i hjemmet sitt og ble truffet av lynet. En annen mann ble funnet død i sitt hjem.

VADER: Både innbyggerne og turistene må vade gjennom de enorme vannmassene som har inntatt store deler av Venezia. Foto: Luca Bruno / AP

Vil erklære unntakstilstand

Det er bare én gang tidligere i moderne tid at vannstanden (acqua alta) har vært så høy i den italienske byen, og det var i november i 1966. Den gang steg vannet 1,94 meter. Tirsdag var vannstanden 1,87 meter.

Borgermester Luigi Brugnaro i Venezia sier at han kommer til å erklære unntakstilstand, og da blir alle skoler holdt stengt. Brugnaro kaller det en «krise» og ber regjeringen om hjelp til å dekke kostnadene som vil påløpe som følge av oversvømmelsen.

– Vi må hjelpe hverandre. Vi må stå samlet for å møte denne situasjonen, som er et resultat av klimaendringene, sier borgermesteren.

Storm og kraftige regnskyll i tillegg til høyt tidevann førte til at den kjente Markusplassen så ut som en innsjø, dekket av over halvannen meter vann da nivået var på det høyeste sent tirsdag kveld. Plassen har selv i normale tider liten klaring til vannet i lagunen og er ofte det første stedet som merker tidevannet.

OVERSVØMMELSER: Frivillige jobber på spreng for å få på plass et midlertidig fortau som er hevet over oversvømmelsene. Foto: Marco Bertorello / AFP)

Kjempeprosjekt

Butikk- og restauranteiere på Markusplassen og på breddene langs Canal Grande raser mot «korrupte» politikere som ennå ikke har klart å få på plass den mye omtalte og for lengst påbegynte flomskjermen (MOSE), et sinnrikt og gigantisk system av 78 store porter som skal reise seg fra bunnen av lagunen og stenge det voksende tidevannet ute.

Prosjektet ble påbegynt i 2003, men er rammet av en enorm kostnadssprekk, korrupsjonsskandaler og forsinkelser. Nå frykter ingeniørene at deler av anlegget har rustet fast og er ubrukelig. Foreløpig er regningen på seks milliarder euro.

Onsdag formiddag strevet gondolierer og taxibåteiere med å komme til i de trange smugene og kanalene for å tømme farkostene sine for flytende søppel og kloakkinfisert vann.

MARKISKIRKEN: Vannmassene har tatt seg inn i den berømte Markuskirken. Borgermesteren ber regjeringen om hjelp til å dekke de enorme kostnadene som vil påløpe som følge av oversvømmelsene. Foto: Luca Bruno / AP

Fosset fram

Vannet flommet blant annet inn i inngangspartiet til den berømte Markuskirken.

En talsmann for kirkerådet sier at kun fem ganger tidligere i kirkens lange historie, byggingen startet i år 828, har den vært utsatt for så omfattende vannmasser. Og tre av disse oversvømmelsene har skjedd de siste 20 årene, noe talsmannen finner ytterst bekymringsfullt.

Også andre deler av Italia fikk kjenne på værgudenes vrede tirsdag. I en rekke byer sør i landet, som Taranto, Brindisi og Matera holdt skoler stengt på grunn av ekstremværet. Det samme skjedde i flere byer på Sicilia.