Siste person inn på Torpet ble Marte Flobergseter, som sist søndag tapte tvekampen mot Agna Hollekve (47).

Etter et døgn på husmannsplassen Buåsdalen måtte 22-åringen ut i kamp mot Ingebjørg for andre gang.

– Jeg valgte Kims lek fordi jeg var sliten og dårlig etter tvekampen mot Agna. Jeg hadde forsonet meg med at jeg enten skulle bli en natt til, eller reise hjem, sier Marte til TV 2 kort tid etter utgangen fra 1919.

22-åringen forteller at hun slet med kvalme og magevondt etter den fysisk krevende kampen mot Agna.

– Jeg ble så dårlig etter tvekampen, og det å da komme rett til Torpet og begynne med sosialisering var ganske spesielt. Jeg var veldig dårlig hele natten, og det gikk ikke over før jeg vendte snuten hjem igjen.

Brant kunnskapsboka

Da hun ankom Torpet ble hun overrasket over at Ingebjørg var der.

– Førsteinntrykket var voldsomt. Du merket på en måte at de som var der ikke ville ha inn flere ukjente. De hadde blitt så sammensveiset, spesielt Frank og Eunike. I tillegg var jo Ingebjørg der, som jeg ikke hadde forventet å se. Så det var koselig, forteller hun.

Marte forklarer at trespannet på Torpet raskt ga beskjed om at kunnskapsboka, som inneholder alt av pensum til finalen, var brent på bålet.

– Sjansen for å slå de tre andre var ganske liten, for da jeg kom fikk jeg fort beskjed om at kunnskapsboka var brent, så den fikk jeg ikke sett noe i. Og det var kunnskap i finalen, så jeg skjønte at jeg hadde liten sjanse.

– Håper de gode vinner

Selv håper hun enten Berit Ivy Junge (31), Mathias Scott Pascual (27) eller Vibecke Garnaas (43) vinner Farmen-finalen.

– Jeg håper en av de gode vinner. De som alltid har vært åpne og ærlige, og ikke spilt et skittent spill. De tre fortjener å komme langt.

Men før det gjøres klart til storstilt Farmen-finale, har Ingebjørg, Frank Tore Aniksdal (49) og Eunike Hoksrød (47) muligheten til å kjempe seg inn igjen på Lundereid gård – og kanskje ende opp med å vinne hele Farmen.